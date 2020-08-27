Украина борется с коронавирусом бегом по граблям

В Украину не пустят иностранцев/ УНИАН

Украина продолжает бороться с коронавирусом ударами граблей себе по лбу. С удивлением узнал о закрытии въезда для иностранцев в Украину.

Я понимаю, что для многих категорий въезд открыт, понимаю, по списку ограничений, что правительство решило, таким образом, закрыть въезд паломникам из Израиля c целью ограничить распространение коронавируса. Но по факту под это ограничение попадет много других людей из других стран, и созданные ограничения все равно не остановят полностью въезд хасидов, а только сократят их численность, за счет создания проблем значительно большему числу людей.

Я бы понимал логику, если бы в Украине проводились хоть какие-то системные меры по борьбе с коронавирусом. Но в Украине карантин не соблюдаются, деньги из фонда по борьбе с коронавирусом потрачены не на тесты и маски для граждан, а на дороги, люди проводят массовые акции без всяких масок, большинство людей не носит маски даже в транспорте, не проводится массовое тестирование. Так с какой стати закрывать въезд гражданам других стран? Это у них будет проблем больше, чем у нас. Введите обязательное тестирование, или введите обязательный тест раз в неделю, или страховку на Ковид, или карантин две недели, либо другие придумайте ограничительные меры, но зачем вы закрываете полностью въезд иностранцам, как это связано с нашей безмасочной реальностью?

Читайте такжеПочему повторения тотального карантина в Украине не будетТочно также новые ограничения в работе развлекательных и общественных учреждений никак не помогут ограничить коронавирус, пока на улицах и в транспорте массовые скопления, пока нет постоянных доступных тестов и самоизоляции. Вчера ехал в поезде Константиновка - Киев - маски были у всех, но на носу их держат буквально единицы.

Украина реально реализовывает шведскую модель естественного отбора, когда население очень скоро переболеет полностью, и такие жалкие ограничения никоим образом не ограничат коронавирус.

Но при этом правительство наносит ущерб транспорту, деловым контактам, сфере сервиса. Зачем это делать, если все равно никаких препятствий для коронавируса нет? Есть какая-то стратегия, какой-то инфекционист ее видел?