УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Украина борется с коронавирусом бегом по граблям

Юрий Бутусов

журналист

27 августа 2020, 10:51

Украина реально реализовывает шведскую модель естественного отбора, когда население очень скоро переболеет полностью.

Украина,граница
В Украину не пустят иностранцев/ УНИАН

Украина продолжает бороться с коронавирусом ударами граблей себе по лбу. С удивлением узнал о закрытии въезда для иностранцев в Украину.

Я понимаю, что для многих категорий въезд открыт, понимаю, по списку ограничений, что правительство решило, таким образом, закрыть въезд паломникам из Израиля c целью ограничить распространение коронавируса. Но по факту под это ограничение попадет много других людей из других стран, и созданные ограничения все равно не остановят полностью въезд хасидов, а только сократят их численность, за счет создания проблем значительно большему числу людей.

Я бы понимал логику, если бы в Украине проводились хоть какие-то системные меры по борьбе с коронавирусом. Но в Украине карантин не соблюдаются, деньги из фонда по борьбе с коронавирусом потрачены не на тесты и маски для граждан, а на дороги, люди проводят массовые акции без всяких масок, большинство людей не носит маски даже в транспорте, не проводится массовое тестирование. Так с какой стати закрывать въезд гражданам других стран? Это у них будет проблем больше, чем у нас. Введите обязательное тестирование, или введите обязательный тест раз в неделю, или страховку на Ковид, или карантин две недели, либо другие придумайте ограничительные меры, но зачем вы закрываете полностью въезд иностранцам, как это связано с нашей безмасочной реальностью?

Читайте такжеПочему повторения тотального карантина в Украине не будетТочно также новые ограничения в работе развлекательных и общественных учреждений никак не помогут ограничить коронавирус, пока на улицах и в транспорте массовые скопления, пока нет постоянных доступных тестов и самоизоляции. Вчера ехал в поезде Константиновка - Киев - маски были у всех, но на носу их держат буквально единицы.

Украина реально реализовывает шведскую модель естественного отбора, когда население очень скоро переболеет полностью, и такие жалкие ограничения никоим образом не ограничат коронавирус.

Но при этом правительство наносит ущерб транспорту, деловым контактам, сфере сервиса. Зачем это делать, если все равно никаких препятствий для коронавируса нет? Есть какая-то стратегия, какой-то инфекционист ее видел?

коронавирус новости Вячеслав Бутусов
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:13
Смерть в молодом возрасте: к чему может привести дневной сон
11:10
В Минздраве рассказали, в каких городах и районах не будут работать школы с 1 сентября Видео
11:03
Тарифы на газ в Украине "взлетели"
10:51
Украина борется с коронавирусом бегом по граблям мнение
10:31
В КНДР обещают стрелять на границе с Китаем: названа причина Видео
10:30
Журналист оценил шансы завершения войны на Донбассе в 2020-м
10:16
Панкреатит: симптомы, причины и факторы риска Видео
10:03
Отдых в Египте: каким должен быть сертификат ПЦР-теста для въезда в страну
10:00
Украине светит выгода от протестов в Беларуси – эксперт Видео
09:45
Лукашенко презрительно отреагировал на звонок Макрона Видео
09:35
Гороскоп всех знаков Зодиака на 27 августа: кого ждет проверка на стойкость Видео
09:16
Северный поток-2 Германии не нужен - евродепутат
09:13
Реформа СБУ: в Слуге народа не исключают отставку Баканова Видео
08:45
Коронавирус в Украине активизировался: снова почти две тысячи зараженных и много жертв Видео
08:39
Что кушать перед тренировкой: 4 лучших варианта Видео
08:39
Досидит ли Зеленский до конца президентского срока мнение
08:30
Новые санкции США против России: Москва выдвинула требование Вашингтону Видео
08:06
Тараканы во сне: толкование сновидения Видео
07:59
Ученые выяснили, кого чаще всего убивал коронавирус
07:36
"Во все дырки готов": голый Панин показал, куда пихает себе женскую ногу
07:33
Коронавирус в школе: инфекционист оценил шансы детей заболеть COVID-19​​​​​​
07:13
Устоять невозможно: в моду на осень-зиму вернулись боевые сапоги - фото Фото
06:56
Россия загоняет Зеленского в угол мнение
06:50
Зеленский встретился с заместителем госсекретаря США: о чем говорили
06:25
"Большой протест - не за горами": аналитик спрогнозировал будущее России Видео
05:57
Календарь магнитных бурь на сентябрь 2020 – когда вопьются в голову Видео
05:30
Нужно готовить резерв коек в больницах: врач сделала тревожное заявление о COVID-19 Видео
05:03
Астролог назвал "прирожденных" домохозяек
04:28
Поздравления и открытки на Успение Пресвятой Богородицы: проза, стихи, гиф
03:50
Немного солнца в холодной воде: модный красный маникюр на осень 2020 - фото Фото
03:01
Глубокая "горловка": эксперты рассказали, как правильно делать минет
02:14
Путин отдаст Донбасс, если Зеленский пойдет на главное условие Кремля – эксперт Видео
01:33
Гороскоп всех знаков Зодиака на 28 августа: изумительный шанс и тяжелые потери Видео
00:58
У Зеленского оценили вероятность гуманитарной катастрофы в Крыму из-за воды Видео
00:19
Врач рассказал, чем опасно пиво для мужчин
26 августа, среда
23:51
Тихановская заявила, что готова к диалогу с Путиным Видео
23:20
Осенью в Украине будет очередной тотальный жесткий карантин - эпидемиолог Видео
22:41
Навального и болгарского бизнесмена Гебрева отравили одинаково – Bellingcat и Der Spiegel Видео
22:15
Зеленский сказал, когда съедет с госдачи в Конча-Заспе Видео
22:09
Путин высказался об отравлении Навального Видео
21:39
"Полиция Ужгорода на ушах": журналист рассказал о серьезном преступлении
21:31
Календарь стрижек на сентябрь 2020 - чтоб деньги и любовь привлечь
21:26
В Минске силовики разогнали акцию протеста
21:24
Джиджи Хадид не стыдясь оголила сочную фигуру и беременный живот Фото
21:14
COVID-19 в Украине озвереет: в НАН подсчитали, сколько умрет украинцев Видео
21:12
Успение Пресвятой Богородицы 2020 – дата, приметы и традиции Видео
21:11
"Не только от COVID-19": в России похвастались разработкой уникальной вакцины Видео
20:59
"Все предлагают признать вину": Ефремов вернулся под защиту Пашаева
20:38
В Москве три человека сорвались с крыши и погибли – СМИ
20:27
Коммуналка, курс доллара и цены – насколько вырастут и когда
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять