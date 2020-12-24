УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Украина оказалась на пороге грандиозного шухера

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
24 декабря 2020, 08:36

Зеленскому срочно нужно менять правительство, пока оно не утопило страну в протестах.

протесты ФОП под Радой
Протесты ФОПов - только один из множества неприятных звоночков для действующей власти / Главред

Вчерашнее выступление 95 квартала прошло на фоне баннера "Зе, ответь за базар!". Такого аншлага при входе в концертный зал кварталовцы не видели никогда. Протестующие требуют разрешить им работать в период локдауна. Масла в огонь добавил Арахамия, который заявил, что никаких поблажек ФОПам больше не будет и что они и так приняли слишком компромиссное решение, отсрочив фискализацию. Ну, типа, сделали поблажку, пошли на уступки, а ФОПам не нравится. Ну не понимает Арахамия со "Слугами", чем может обернуться их так называемая деятельность и разгон дубинками на Майдане! Мы это проходили в 14 году, и чем все закончилось, хорошо помним.

Читайте такжеВласти решили под корень вырезать в Украине весь малый бизнесВ общем - мы на пороге грандиозного парламентского шухера. Скорее всего, это приведет к досрочным парламентским выборам, которые просто снесут "Слуг" с политического пьедестала, рейтинг которых уверенно катится к нулю. А если не разгонят парламент, то будут досрочные президентские выборы. Как ни крути.

Нашумевшее интервью Зеленского The New York Times слегка шокировало. Он сказал, что Запад не ставит Украину в приоритет в очереди за вакцинами от коронавируса, а американскую получить не могут, потому что там запрещено ее экспортировать пока не будет вакцинировано американское население. Это отмазка такая? Слабовато оправдание. Почему-то Британия, Израиль и другие страны смогли договорить и начать вакцинировать своих граждан. Нужно было делом заниматься и договариваться с производителями, а не просить у Меркель вакцину и рассказывать, что Украина разрабатывает собственную вакцину, но какую-то "не такую, как другие". Вы серьезно думаете, что кто-то кинется нам предлагать вакцину? Всякое уважающее себя государство следует своим интересам и интересам своих граждан.

Читайте такжеСпасти тонущий корабль: почему у Зеленского вспомнили о ГройсманеВ общем, как бы не хвастались Зеленский со своим Кабмином, борьбу с коронавирусом они провалили. И не только это. Трещит по швам экономика, бюджет приняли с учетом собственных хотелок и в ущерб медицине, образованию и другим соцвыплатам, опять-таки ФОПы протестуют и настроены решительно.

Правительство Шмыгаля, как и Гончарука оказалось слишком временным. Попервах складывалось впечатление, что Шмыгаль более вменяемый, чем его предшественник Леша-самокатчик. Но оказалось, что и этот всё провалил. Как и Гончарук - ничего не делает, в стране бардак, экономика валится, что в стране происходит реально - не понимает. Ничего не решает, ни на что не влияет и не хочет ничего делать.

Зеленскому нужно срочно менять Шмыгаля на кого-то вменяемого, который сможет справиться с кризисом. Если Зеленский не примет волевое решение, то это для него может обернуться плачевно. Тем более, что кандидатуры есть.

Запасаемся поп-корном. Будет страшно, но весело. Хотя, куда уж веселее…

Владимир Зеленский отставка Кабмина Тарас Загородний ФОП Алексей Гончарук Денис Шмыгаль
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Запад сказал путинскому окружению: "Давите бункерного изгоя"Запад сказал путинскому окружению: "Давите бункерного изгоя" Путин остался в полной изоляцииПутин остался в полной изоляции Украина становится не токсичной - она уходит в забытьеУкраина становится не токсичной - она уходит в забытье Спасти тонущий корабль: почему у Зеленского вспомнили о ГройсманеСпасти тонущий корабль: почему у Зеленского вспомнили о Гройсмане Власти решили под корень вырезать в Украине весь малый бизнесВласти решили под корень вырезать в Украине весь малый бизнес
Следующий материал

Последние новости

08:52
Сердечные заболевания и рак: ученые назвали риски употребления молока
08:38
Гороскоп для всех на 24 декабря: вираж судьбы и создание серьезных отношений Видео
08:36
Украина оказалась на пороге грандиозного шухера мнение
08:33
СМИ узнали о "смертельном ударе" США по Северному потоку-2 Видео
08:17
Коронавирус в Украине 24 декабря: число зараженных превысило миллион Видео
Реклама
08:02
Растяжки: причины появления и домашние средства для борьбы с ними Видео
07:38
Синоптик дала прогноз погоды на Новый год и рассказала, ждать ли снега Видео
07:38
В США сделали заявление о причастности России к отравлению Навального Видео
06:57
Кремлёвский чекист лжет и хохочет в лицо всему миру мнение
06:41
Восстановление ответственности за ложь в декларациях: Зеленский подписал закон Видео
06:33
Гороскоп для всех на 25 декабря: выигрышный риск и стычка с разгневанным врагом Видео
06:29
Что нельзя делать православным в католическое Рождество Видео
06:10
Трамп помиловал экс-главу своего штаба Манафорта Видео
06:01
Создатели Дюны обрушились на Warner Bros из-за HBO Max
05:55
План Б по Донбассу: Арестович объяснил главные задачи Украины Видео
05:32
"Родители должны помнить, что их поступки отражаются на ребенке": звезда Перших ластівок Тая Щурук
05:20
Украину накроет снежным штормом: синоптики предупредили об опасности Видео
05:01
Влага в канале похоти: топ-5 способов надолго возбудить женщину Видео
04:46
Соня Киперман засветила грудь в крошечном бикини
04:17
Названы продукты, которые вызывают бессонницу Видео
Реклама
03:14
Диетолог рассказала, какой приятный на вкус напиток помогает сердцу и сосудам
02:48
Шмыгаль объяснил, почему бюджету-2021 грозит пересмотр
01:47
"Секс так и прет": Полина Фаворская без лифчика засветилась на развратном фото
01:31
Украина закупит COVID-тесты на полмиллиона Видео
01:07
Украинский телеканал наказали за трансляцию пресс-конференции Путина Видео
01:04
В НАН подсчитали, сколько украинцев подхватят COVID-19 за новогодние праздники Видео
01:00
Эксперт объяснил, почему Трампу угрожает уголовная ответственность в США Видео
00:49
Украина введет новую обязательную прививку от опасной инфекции Видео
00:40
В Минюсте объяснили, кто мешает изменить закон о люстрации Видео
00:19
Православный календарь на январь 2021: все праздники, когда нельзя работать Видео
00:09
Врачи назвали неожиданный вред мандаринов: кому нельзя есть Видео
23 декабря, среда
23:51
Когда ЕС снова возобновит авиарейсы с Украиной​: появились подробности Видео
23:16
Обнародованы фото 11-летней дочери Кернеса и ее мамы
23:05
Трамп наложил вето на военный бюджет США Видео
22:39
Во Львове власти опубликовали видео с картой Украины без Крыма
22:30
​На островах при загадочных обстоятельствах умер российский миллиардер​
22:18
Полынь: мощный борец с раком и другие преимущества для здоровья Видео
22:15
Правильное новогоднее меню 2021: что можно и нельзя подавать и классные рецепты
22:00
В моду на 2021 год вошли яркие аксессуары для волос в стиле 90-х: фото Фото Видео
21:58
Лавров вернул Боснии и Герцеговине украденную из Луганска икону
Реклама
21:55
Шведско-британская компания регистрирует вакцину от Covid-19 Видео
21:39
Как убивает рак: симптомы распространения и смерти Видео
21:36
Новый штамм коронавируса попал в Украину: врач рассказал подробности Видео
21:28
Ученые нашли новые эффективные антибиотики Видео
20:52
В Украине из-за непогоды произошло множество ДТП Видео
20:48
Синоптик дал точный прогноз погоды на Новый год Видео
20:42
По Сумами учитель напал на ученицу во время урока: шокирующее видео Видео
20:38
Коронавирус в Украине 23 декабря: за сутки нашли более 10 тыс. новых зараженных Видео
20:21
Ехидна Наклз появится в Сонике-2
20:06
В МОЗ поведали, сколько украинцев намерены привить от COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять