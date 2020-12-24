Украина оказалась на пороге грандиозного шухера

Протесты ФОПов - только один из множества неприятных звоночков для действующей власти / Главред

Вчерашнее выступление 95 квартала прошло на фоне баннера "Зе, ответь за базар!". Такого аншлага при входе в концертный зал кварталовцы не видели никогда. Протестующие требуют разрешить им работать в период локдауна. Масла в огонь добавил Арахамия, который заявил, что никаких поблажек ФОПам больше не будет и что они и так приняли слишком компромиссное решение, отсрочив фискализацию. Ну, типа, сделали поблажку, пошли на уступки, а ФОПам не нравится. Ну не понимает Арахамия со "Слугами", чем может обернуться их так называемая деятельность и разгон дубинками на Майдане! Мы это проходили в 14 году, и чем все закончилось, хорошо помним.

Читайте такжеВласти решили под корень вырезать в Украине весь малый бизнесВ общем - мы на пороге грандиозного парламентского шухера. Скорее всего, это приведет к досрочным парламентским выборам, которые просто снесут "Слуг" с политического пьедестала, рейтинг которых уверенно катится к нулю. А если не разгонят парламент, то будут досрочные президентские выборы. Как ни крути.

Нашумевшее интервью Зеленского The New York Times слегка шокировало. Он сказал, что Запад не ставит Украину в приоритет в очереди за вакцинами от коронавируса, а американскую получить не могут, потому что там запрещено ее экспортировать пока не будет вакцинировано американское население. Это отмазка такая? Слабовато оправдание. Почему-то Британия, Израиль и другие страны смогли договорить и начать вакцинировать своих граждан. Нужно было делом заниматься и договариваться с производителями, а не просить у Меркель вакцину и рассказывать, что Украина разрабатывает собственную вакцину, но какую-то "не такую, как другие". Вы серьезно думаете, что кто-то кинется нам предлагать вакцину? Всякое уважающее себя государство следует своим интересам и интересам своих граждан.

Читайте такжеСпасти тонущий корабль: почему у Зеленского вспомнили о ГройсманеВ общем, как бы не хвастались Зеленский со своим Кабмином, борьбу с коронавирусом они провалили. И не только это. Трещит по швам экономика, бюджет приняли с учетом собственных хотелок и в ущерб медицине, образованию и другим соцвыплатам, опять-таки ФОПы протестуют и настроены решительно.

Правительство Шмыгаля, как и Гончарука оказалось слишком временным. Попервах складывалось впечатление, что Шмыгаль более вменяемый, чем его предшественник Леша-самокатчик. Но оказалось, что и этот всё провалил. Как и Гончарук - ничего не делает, в стране бардак, экономика валится, что в стране происходит реально - не понимает. Ничего не решает, ни на что не влияет и не хочет ничего делать.

Зеленскому нужно срочно менять Шмыгаля на кого-то вменяемого, который сможет справиться с кризисом. Если Зеленский не примет волевое решение, то это для него может обернуться плачевно. Тем более, что кандидатуры есть.

Запасаемся поп-корном. Будет страшно, но весело. Хотя, куда уж веселее…