Украина переходит в фазу обширного кризиса

Зеленский потерял контроль над ситуацией

Президент Украины Зеленский, как-то незаметно для себя, потерял контроль над однопартийным большинством "Слуг народа" в Верховной Раде, потерял влияние на Кабмин Украины и серьезно "запутался" в Ермаке, в Офисе президента.

И вот теперь, после этих сумбурных местных выборов, он потерял контроль и над регионами, которые "терпели" центральную власть в обмен латентное, полукриминальное "самоуправление" и на "священное право" коррупции.

При этом Зеленский явно теряет интерес к политике - нет успехов, он устал от политики и не знает, куда двигаться дальше.

Читайте такжеПовторный карантин приведет Украину к катастрофеКроме того, потеря политического контроля сверху и снизу дополняется двойным сильным и внешним управлением, когда Запад и Россия, справа и слева, попеременно нажимают на одни и те же кнопки украинкой политики, получая нужный для себя геополитический результат.

Таким образом экономический и политический кризис в стране постепенно переходит в обширный государственный кризис. Ибо, никакая страна, даже такая терпеливая и несчастная как Украина, не может долго выдержать такого всестороннего, системного давления негативных обстоятельств.