Украина стремительно возвращается в беспредельные 90-е

Депутат Валерий Давиденко был найден мертвым / Фейсбук В.Давиденко

Как я уже отмечал, при слабом Зеленском начался процесс стремительного перераспределения власти от центра в регионы, где началась отчаянная война за власть между местными баронами. Давиденко - это был крупный аграрный барон, претендующий на феодальный статус в Черниговской области. И не только. С амбициями был товарищ. Типичный украинский мажоритарщик времен дикого феодализма.

Борьба между баронами сейчас становится тем ожесточеннее, чем хуже обстоят дела в экономике. А ситуация уже близка к катастрофе. Значит на всех ренты уже не хватает. А потому началась дарвиновская борьба за выживание, о неизбежности которой, я, кстати, уже писал. Это межвидовая борьба за приведение количества ренто-получателей в соответствие к сокращающемуся рынку. Кто-то должен стать лишним.

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Давиденко - оказался лишним. Точнее, он позволил сделать себя лишним. А мог и не позволить.

Версия о самоубийстве, которую впаривает обществу МВД, ничего, кроме улыбки, конечно, вызвать не может.

Впереди в Украине еще немало будет подобных "самоубийств", особенно учитывая редкую эффектность работы нынешнего руководства МВД.