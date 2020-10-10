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Украинцев накажут осенним карантином

Евгений Ихельзон

блогер, религиевед и путешественник

10 октября 2020, 06:52

Локдаун, возможно, спас пару жизней, но потерянные десятки миллиардов гривен могли спасти сотни.

карантин
Власть пугает украинцев новым локдауном / pixabay.com

Весной локдаун вводился под благородным предлогом. Сидя дома, ты спасаешь жизни. Некоторые люди впервые себя почувствовали героями на диване, даже расхрабрились настолько, что позволяли себе травить тех, кто по их мнению, слишком долго был на свежем воздухе или посмел выгуливать детей. Некоторые даже писали, что мы все умрем, вообще не стеснялись собственной тупости.

В целом, общество восприняло локдаун с пониманием и даже некоторые писали блоги о том, как карантин позволяет им духовно развиваться и появилось время на семью. Массового неприятия действий властей не было, только отдельные дурачки-анархисты вроде меня что-то чирикали о научных основах локдауна и правах человека.

Сейчас, власти снова говорят о том, что введут карантин, если заболевших будет слишком много. Теперь это выглядит как НАКАЗАНИЕ, за то, что вы слишком много болеете, плохо носите маски и недостаточно чисто моете руки.

Читайте такжеВласти никогда не признают, что крупно облажались с карантиномРиторика изменилась, она нарочито аморальна, и это вызывает соответствующую реакцию граждан, которые не понимают, за что их собираются наказать.

Реакция - спрятаться, игнорировать или проявить агрессию в ответ. Весенний опыт подсказывает, что не дадут ни денег, ни работать.

Как обычно, коммуникация властей с людьми - не наша сильная сторона.

В этом случае это конечно хорошо, поскольку любой разумный человек, способный изучать цифры и графики, понимает, что карантинные интервенции мало влияют на эпидемию, у нее есть начало, пик и конец.

Локдаун, возможно, спас пару жизней, но потерянные десятки миллиардов гривен можно было направить на здравоохранение и спасти сотни. Но будет так как будет, скоро станет легче.

коронавирус Евгений Ихельзон карантин в Украине
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