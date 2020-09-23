Украинцев ждут два тяжелейших удара уже в октябре

По украинцам ударят одновременно курс доллара, тарифы и рост цен

Это не экономическая паника, это просто факты.

Итак, уже к концу этой осени нас ожидают две беды.

Первая - это дальнейший рост цен на основные продукты питания и коммунальные тарифы. Вторая – это многочисленные аварии сверхизношенной инфраструктуры системы ЖКХ.

Впереди еще более "жизнерадостные" перспективы второй волны коронакризиса и девальвации гривны. Курс доллара уже на уровне 28,20 гривен. Заметно активизировались иностранцы-держатели ОВГЗ, которые сейчас по-быстрому раскупают доллары США. Нерезиденты торопятся с выводом иностранной валюты из Украины.

Читайте такжеУгроза обрушения гривны: эксперт рассказал, к чему готовитьсяВсё это сойдется в одну точку и в один период в конце октября текущего 2020 года. В Кабмине об этом, вероятнее всего, знают (о чем недавно рассуждал Арахамия), но подготовиться к этому "Слуги народа", как всегда, не успеют. Правда, это и двойной удар по карману рядовых украинцев. Ведь Шмыгаль, как мы видим, интересы "Нафтогаза" и естественных монополий олигархов блюдет больше, чем населения страны.

Помимо этих бед, у нас сейчас также есть, как минимум, и две ключевые проблемы в экономике Украины. Это, во-первых, финансовый голод в реальном секторе и, во-вторых, высокий уровень безработицы. Поэтому нависла серьезная угроза экономического коллапса. И власти, к сожалению, до сих пор не научились понимать эти проблемы, не видят их масштабов, не ведут себя крайне прагматично и рационально.

Ну, а мы продолжаем держаться изо всех сил и мучительно терпеть.