Украинцев злит не карантин, а двойные стандарты

В Украине в карантин обязательно появятся новые "велюры"

Понимаете, что злит?

Не карантинные меры, как таковые, они есть во всех странах.

Не ограничения, к ним все отнесутся с пониманием, коронавирус - вызов, с которым ещё не сталкивались.

Не маски, в которых сомневаются, но которые будут носить, если их будут носить все.

Очень злит, что в карантин опять будет кто-то работать.

Очень злит, что правила не для всех, для друзей всё, для всех остальных карантин.

Очень злит, что не было ни одной реакции на работающий в самый пик карантина ресторан Велюр депутата-дегенерата Тищенко, и никто не наказан.

А, значит, уже скоро будут новые Велюры, за которые никто не понесёт никакой ответсвенности. Это значит, что чей-то малый бизнес приблизится к банкротству, а чей-то крупный бизнес, который порешал, будет пухнуть от левого бабла, его же в пандемию, очевидно, через касссовый аппарат не проводят.

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На борьбу с Covid-19 в Украине выделили 66 млрд грн. Год почти закончился, но из них потрачено только 39 млрд грн.

Почти половина пошла на строительство дорог. Выделили 33 млрд и успели потратить 20 млрд. На оборудование больниц выделили 7,6 млрд, но потратили только 0,9 млрд на оборудование и средства защиты. Что это за маразм?

Министр Степанов кричит про эпидемию, про карантин, про нехватку коек и оборудования. И не потому что денег нет, а потому что потратить их не может?

У вас осталось неиспользованных 20 млрд! Сейчас не время экономить. Не ждите окончания года! Потратьте их правильно, не в асфальт. На мобильные госпитали, на покупку ИВЛ, кислорода, доплаты медикам, которые каждый день на передовой.

Хотите сделать карантин? Дайте дотации малому и среднему бизнесу. Они - основа экономики. Бизнес заплатит с них налоги!

Когда смотришь с позиции математики и менеджмента, все действия украинских чиновников ещё более примитивны.

Я уже не спрашиваю, где логика. Я задаю вопрос - где здравый смысл?