Украинская медицина рухнет в течение месяца

Медик,коронавирус / УНИАН

Резко обострились разговоры о введении жесткого карантина с перенесением выборов. И обострились, увы, небезосновательно.

На днях общался со своим товарищем из власти, который прошел коронавирусный ад в одной из западных областей (область не называю, потому что ситуация типичная).

Коронавирусные отделения у них уже переполнены, медперсонала катастрофически не хватает, а тот, который работает, измотан до крайности. Лекарств толком тоже нет, все процедуры - за деньги пациента. Но главное, что не хватает аппаратов для дыхания кислородом и самого этого кислорода. А без них многим больным - мучительная смерть. И в ход идут связи с начальством, деньги и все прочее.

Товарищ мой спасся только потому, что удалось договориться, и его забрали в Киев, где он раньше работал. Здесь, как он говорит, ситуация более-менее, но тоже на грани.

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Но никакого решения пока не принято. Потому что никто не хочет брать на себя ответственность за ужесточение карантина, вполне вероятный крах экономики и стихийные уличные бунты. Соответственно, не запускаются планы по разворачиванию палаточных госпиталей, закупке/производству кислородных станций, вакцины и тому подобное. Владимир Зеленский сейчас в таком настроении, что ему все равно, откуда вакцина - лишь бы работала.

Вот такие виражи судьбы. А еще и местные выборы нависают.