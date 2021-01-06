Украине грозит волна "тарифных майданов"

Если в Украине разразится "тарифный майдан", крайним будет Зеленский / УНИАН

Для президента Владимира Зеленского тема повышения тарифов – наиболее опасная и токсичная. Ведь если украинцы понимают, что нет простого решения сложных проблем Донбасса, посадки Порошенко, наказания коррупционеров, и готовы простить президента за то, что эти вопросы остаются нерешенными, то с тарифами все гораздо сложнее. И любое повышение тарифов будет рикошетить по президенту, хотя формально это будет следствием решения Кабмина и Национальной комиссии по регулированию энергорынка (НКРЭКУ).

Более того, мы вплотную приближаемся к черте, когда украинцы попросту махнут рукой и перестанут платить коммуналку. Тогда начнется кризис неплатежей, когда люди будут чисто физически не в состоянии платить за коммуналку.

Протестные акции против повышения тарифов на газ, которые начались в Полтавской области, могут возглавить оппозиционные политики. Однако в таком случае в Украине начнется "тарифный майдан".

Читайте такжеИз-за тарифного майдана может полететь голова ЗеленскогоВот почему Зеленскому следует отнестись к сложившейся ситуации очень серьезно. Ведь отговорки о том, что президент тарифными вопросами не занимается, не будут восприняты обществом.

Сдержать протест и не допустить его перерастания в "тарифный майдан" могли бы только решения президента, которые бы умерили аппетиты монополистов. Например, если бы был решен хотя бы вопрос безумного повышения зарплат в Нафтогазе.

От президента люди хотят справедливости. И если уж приходится затягивать пояса, то необходимо, чтобы все было по-честному, а не так: у одних пояса затягиваются на шее, а у других – чуть пониже.

Если же аппетиты наших олигархов и энергетических монополистов возьмут верх, крайним в этой ситуации окажется Зеленский. Люди далеки от понимания того, где чьи выгоды, где интересы Ахметова, чьи облгазы. Люди видят цифры у себя в платежках, и эти цифры неподъемные для них. Естественно, недовольство всем этим будет адресоваться власти, прежде всего, президенту, потому что украинская политика – лидерская ("мы тебя выбрали, мы тебе доверили – ты за все происходящее и отвечаешь").

Зеленский должен понять, что, если по Украине пойдет волна "тарифных майданов" (а такой риск есть, и он очень велик) крайним окажется именно он.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда