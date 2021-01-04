Украина обречена на постоянные локдауны

В 2021 году Украину может ждать несколько локдаунов сразу / УНИАН

Январский карантин могут продлить, поскольку 3 недели - это слишком мало. В мире 4 недели карантина давали лишь для стабилизации заболеваемости, а для ее снижения нужно было минимум 6 недель.

Кроме того, у нас есть проблема с тестированием и с поступлением информации о нем из регионов. Потому что, с одной стороны, у нас все выглядит так, что начала снижаться заболеваемость, а с другой, почему-то начали расти темпы госпитализации. То есть, скорее всего, есть значительное ускорение эпидемии, которое мы не видим на цифрах заболеваемости.

Именно из-за этого у нас возможен серьезный разгон эпидемии уже в конце первой недели января, под что пытались подвести время введения локдауна (хотя уже сейчас звучат заявления министров о его переносе на февраль).

Но, в конце концов, все будет зависеть от политической воли. Поскольку наша страна с уничтоженной санитарно-эпидемиологической службой, место которой не заполнено другой институцией (Центром контроля и предупреждения заболеваний), у нас нечем бороться с эпидемией. И поэтому мы обречены на то, чтобы время от времени идти на локдауны.

Вполне вероятно, что в ближайший год их будет несколько: он будет у нас в январе, после чего в феврале-марте опять будет разгон эпидемии и уже в марте может быть следующий локдаун. Далее будет теплое время года, во время которого распространенность вируса уменьшится, а с приходом холодов, в октябре-ноябре, власти снова будут обсуждать очередной локдаун.

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Теоретически в марте мы получим такое количество доз вакцины от коронавируса, которое позволит вакцинировать 4 000 000 населения. И это, в масштабах страны - ничто, потому что этого хватит лишь для 10 процентов людей. А при том, что первыми планируют вакцинировать военных и полицейских, то это в некоем роде этическое преступление, потому что для них коронавирус не настолько угрожающий, как для пожилых.

Пока что вопрос вакцинации у нас находится только на уровне разговоров, ведь у нас не решена основная проблемы - мы до сих пор не договорились о закупке достаточного количества доз (хотя, как минимум, надо провакцинировать половину населения), у нас даже нет никаких ориентиров того, когда именно мы сможем получить определенное количество вакцины. В заявлении COVAX даже не называлось, какую именно вакцину планируют поставить в Украину. Если речь шла о британской АstraZeneca, которая даже не вышла на фармацевтический рынок, то к ней еще есть масса вопросов и она до сих пор проходит исследования. Если же речь идет об американских вакцинах, в частности о Pfizer, которой уже начали вакцинировать в Британии и США, то к ее поставкам мы не готовы, потому что еще надо искать средства для подготовки инфраструктуры. Ведь как именно провозить такое количество вакцины по стране при ультранизкой температуре -70 и даже при низкой -20 - еще большой вопрос. Украина ранее уже оскандалилась с канадским подарком, вакциной от полиомиелита, которую разморозили во время растаможки и снова заморозили во время транспортировки по распоряжению Министерства здравоохранения. А после этого, в 2017-2018 годах, была не менее скандальная закупка вакцины АКДС, избыток которой пришлось уничтожать за государственный счет.

С тех пор ни качество менеджмента, ни мощность инфраструктуры для вакцин не слишком улучшились. Соответственно, сейчас рискуем потерять и вакцину против COVID-19, закупив ее на миллиарды гривен. И это будет уже не просто дисфункциональным управлением, а имиджевой катастрофой на глазах у всего мира. Ибо в условиях глобального дефицита вакцин утеря значительной ее партии будет на грани преступления против человечества.

Все, что мы сейчас можем - это призывать людей к изменению образа жизни и стимулировать менеджеров предприятий строить собственные санэпидслужбы и системы противодействия заболеваниям. Потому что со стороны правительства до сих пор не были созданы не необходимые органы или штабы для развертывания вакцинации. При этом, например, в Великобритании этим занимается отдельный министр, а в США уже с конца первого полугодия был организован отдельный штаб, состоящий из медиков и военных, которые разрабатывали программу вакцинации заранее. И если мы не начали этого делать в конце декабря, то раньше апреля мы нужной для вакцинации инфраструктуры вряд ли получим.

Вадим Аристов, стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями, специально для Главреда