Украинцам еще не раз придется чувствовать повышение тарифов

Украинцам будут повышать тарифы и в дальнейшем / УНИАН

На днях Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию для населения в 90 коп за кВт-ч на первые 100 кВт-ч и установил фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт-час. Это решение было вполне ожидаемым - еще весной я прогнозировал, что, по крайней мере, до местных выборов власть будет держать тарифы на электроэнергию, а сразу после выборов и ближе к концу календарного года их повысит.

Поэтому ничего необычного в этом нет – популистская власть действует именно таким образом. А учитывая то, что в бюджете сплошные дыры и их нужно как–то латать, то вариантов залезть в карман к гражданам у власти всего два - либо с помощью налоговых механизмов, либо повышением тарифов на услуги.

Но я бы не преувеличивал этого шага власти, потому что даже если принять во внимание сельских пенсионеров, то их расходы электроэнергии в месяц исчисляются лишь несколькими киловаттами, и, в основном, эти люди получают субсидии – соответственно, на них это подорожание существенно не отразится. Однако тем, кто хочет потреблять электроэнергию как обычно, теперь придется экономить (например, заменять осветительные принадлежности, и тому подобное).

Читайте такжеТарифы вырастут вдвое: чем опасна отмена льготного тарифа для населенияВ целом переход на рыночные отношения повышений, как теперешнего, так и возможных последующих, не отменяет. Конечно, "рынок" - это пока условное название, потому что местные дистрибьюторы, как и в случае с рынком газа, сопротивляются из-за потери монополии. Но со временем именно пользователь, как и в Европе, будет диктовать те условия поставки, которые ему выгодны, а не те, которые ему навязывают.

А для этого нужно, чтобы рынок электроэнергии не был псевдорынком. То есть не должно быть такого, чтобы дешевое электричество через различные схемы пытались получить олигархические группировки, государственные компании-поставщики, которые могут обеспечивать население по более дешевым тарифам, погрязли в долгах (как, например, Энергоатом), а за весь этот банкет платили потребители. Поэтому, если государство будет контролировать соблюдение правил игры на рынке, то уже через два-три ближайших года конкуренция будет мешать повышению тарифов.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда