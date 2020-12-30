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Украинцам еще не раз придется чувствовать повышение тарифов

Михаил Гончар

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики

30 декабря 2020, 10:05

Это - неотъемлемая часть перехода на рыночные отношения в электроснабжении.

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Украинцам будут повышать тарифы и в дальнейшем / УНИАН

На днях Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию для населения в 90 коп за кВт-ч на первые 100 кВт-ч и установил фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт-час. Это решение было вполне ожидаемым - еще весной я прогнозировал, что, по крайней мере, до местных выборов власть будет держать тарифы на электроэнергию, а сразу после выборов и ближе к концу календарного года их повысит.

Поэтому ничего необычного в этом нет – популистская власть действует именно таким образом. А учитывая то, что в бюджете сплошные дыры и их нужно как–то латать, то вариантов залезть в карман к гражданам у власти всего два - либо с помощью налоговых механизмов, либо повышением тарифов на услуги.

Но я бы не преувеличивал этого шага власти, потому что даже если принять во внимание сельских пенсионеров, то их расходы электроэнергии в месяц исчисляются лишь несколькими киловаттами, и, в основном, эти люди получают субсидии – соответственно, на них это подорожание существенно не отразится. Однако тем, кто хочет потреблять электроэнергию как обычно, теперь придется экономить (например, заменять осветительные принадлежности, и тому подобное).

Читайте такжеТарифы вырастут вдвое: чем опасна отмена льготного тарифа для населенияВ целом переход на рыночные отношения повышений, как теперешнего, так и возможных последующих, не отменяет. Конечно, "рынок" - это пока условное название, потому что местные дистрибьюторы, как и в случае с рынком газа, сопротивляются из-за потери монополии. Но со временем именно пользователь, как и в Европе, будет диктовать те условия поставки, которые ему выгодны, а не те, которые ему навязывают.

А для этого нужно, чтобы рынок электроэнергии не был псевдорынком. То есть не должно быть такого, чтобы дешевое электричество через различные схемы пытались получить олигархические группировки, государственные компании-поставщики, которые могут обеспечивать население по более дешевым тарифам, погрязли в долгах (как, например, Энергоатом), а за весь этот банкет платили потребители. Поэтому, если государство будет контролировать соблюдение правил игры на рынке, то уже через два-три ближайших года конкуренция будет мешать повышению тарифов.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда

Кабмин тарифы на электроэнергию Михаил Гончар новости Украины рынок электроэнергии
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