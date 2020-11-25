Утро после мальчишника на Банковой

В ОП не понимают, откуда пришли неприятности / УНИАН

Я называю это "симптомом Лас Вегаса". Пока у тебя есть деньги, ты красавчик и тебе везде рады. Но потом деньги заканчиваются, и ты узнаешь о себе нечто новое и щемящее.

Оказывается, тебе нигде не рады. И теперь у тебя начинаются новые приключения, которые классик метко назвал "страх и ненависть".

Представляю себе Зеленского. Сидит и гадает, откуда ж пришли неприятности? Все ж было хорошо. Так классно провели выборы. Получили черный пояс на мировом чемпионате борьбы с коронавирусом. Долги исправно выплатили, хотя злые языки подталкивали к реструктуризации.

Читайте такжеГде деньги, Зин?Избиратель лапоухий почти поверил, что в Украине все в порядке. Что не было никакого секвестра бюджета, а просто в обычном бюджете создали еще и COVID-фонд. Да, его "распилили" на дороги, но ведь деньги еще есть? Правда?

Оказалось, неправда. Стыдливо так вернули суперзарплаты членам "независимых" набсоветов. И в тот же день перенесли на новый срок дату повышения зарплат учителям. Я, признаюсь, и не подозревал, какое днище у нас творится в образовании. Зарплата 8 тысяч гривен? Вы серьезно? Вот на эти гроши учителя живут, а вы финансируете креативные индустрии?

Оказывается, денег нет. Более того, их вообще нет. Власть секвестрирует уже секвестрированный бюджет. Уже начали отправлять в отпуска за свой счет некоторые категории чиновников.

Читайте такжеПочему украинцы остались с голой задницейА тем временем депутаты пируют на обломках самодержавия. Например, лоббисты Веревского проталкивают уменьшение НДС для себя любимых.

Впереди – самое веселое. Когда денег уже нет, а долгов уже много. Поздравляю с новыми приключениями!

Парни начинают правильно. На фоне таких успехов, выздоровевший Зе обещает новую программу поддержки бизнеса на 30 миллиардов. Надеюсь, он хоть в штанах был.

Утро после мальчишника в Лас Вегасе – это у нас, на Банковой.