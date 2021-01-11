В США для узурпации власти используют методы, обкатанные на Украине

Протесты в США сторонников Трампа / GettyImages

Тем временем, в Америке очень интересно.

Amazon заявил что прекращает поддержку соцсети Parler с 23:59 воскресенья по времени тихоокеанского побережья США. В Parler начали массово перебираться сторонники Трампа после того, как их удаляют из Facebook, Twitter и других "традиционных" соцсетей. За несколько недель число пользователей Parler выросло вдвое, почти достигнув миллиона человек, вслед за чем против Parler организовали настоящую травлю: дескать, этот сервис способствует разжиганию ненависти, так как там сконцентрированы люди консервативных взглядов и почти не представлены носители других точек зрения. Ранее Parler удалили из AppStore и магазина приложений Google, но этого оказалось недостаточно, и к соцсети решили применить окончательное решение вопроса: тупо выкинуть её из интернета. Не, ну а чё?

Параллельно разворачивается атака на дружественные Трампу СМИ, такие как Fox News. Их обвиняют в "злоупотреблением свободой слова" ради "вбрасывания фейков" (знакомо, не так ли?): например, в том, что эти СМИ имеют наглость "сравнивать агрессивные толпы сторонников Трампа с мирными акциями протеста в июне" (имеются в виду акции BLM).

Читайте такжеСвои поисковики и мессенджеры становятся условием независимости любой страныНу и вишенка на торте: в зачищенном от трампистов твиттере распространяется движение за то, чтобы вырезать Трампа из коротенькой сцены в "Один дома 2": его предлагают цифровым способом заменить другим актёром. Это не так значимо само по себе, но просто отлично иллюстрирует степень чада кутежа, например.

И вот что я вам хочу сказать. Всё это время я думал, что установление США информационных диктатур в Украине и других оккупированных странах является одним из инструментов контроля над туземцами со стороны колониальной администрации. Похоже, что я ошибался. Судя по всему, на нас просто тестировали и оттачивали методики, которые теперь применяются для узурпации власти и борьбы с неугодными в самих США.

В интересное время живём, товарищи!