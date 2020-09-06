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В Украине все настолько плохо, что власти пытаются продать последние ценности

Александр Гончаров

директор Інституту розвитку економіки України

6 сентября 2020, 06:55

Правда, зарубежные инвесторы не спешат инвестировать в активы с долгами и коррупцией в самой бедной стране Европы.

Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уговаривает западных коллег купить хоть что-то в Украине / УНИАН

В экономической жизни страны началось самое худшее.

Дело в том, что в Украине инвестиционный процесс просто остановился, а также стала стремительно сужаться инвестиционная деятельность и резко сократились объемы ранее запущенных инвестпроектов. Мы давно на задворках мировых рынков, особенно в условиях, когда поток прямых иностранных инвестиций в глобальной экономике в этом 2020 г. сократится на 40% по сравнению с прошлым 2019 годом.

Итак, сегодня длинных денег стратегических инвесторов у нас в стране нет, не то что на развитие, а даже на поддержание на плаву предприятий реального сектора и национальной банковской системы. Ко всему этому коронакризис сильно обесценил украинские активы, а те компании, которые ранее взяли кредиты, из-за обрушения спроса теперь и вовсе не могут обслуживать свои корпоративные долги.

Читайте такжеДевальвация неминуема: прогноз курса доллара до конца годаЧто делать? Где деньги брать, чтобы хоть как-то накормить народ? Ну, как известно, наши некомпетентные власти единственное, что хорошо умеют – это подобострастно клянчить дорогие кредиты и предлагать на продажу оставшееся от советской экономики "фамильное серебро".

Кабмин Шмыгаля уже даже допускает приватизацию до 50% акций "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпочты". А министр финансов Марченко на этой неделе во время визита в Швейцарию уговаривал своего коллегу Ули Маурера приобщиться к приватизации украинских госбанков "Укргазбанка", "Ощадбанка", "Приватбанка" и других кредитных учреждений.

Но кому теперь нужно это "добро" с колоссальными долгами, коррумпированным и слабообразованным менеджментом в самой бедной стране Европы?

Читайте такжеУкраинцев предупредили о новом росте цен на газ: Шмыгаль назвал причинуГде даже распоряжения Президента никто из топ-чиновников не собирается выполнять. А я напомню, еще в сентябре прошлого 2019 г. Президент Зеленский поставил задачу начать масштабную приватизацию и не позднее 1 апреля 2020 г. провести конкурсы продаж крупных объектов.

И что? А ничего, юные политики во власти приняли решение отсрочить масштабную приватизацию до завершения пандемии из-за коронавируса. Словом, всё как в известной басне про лебедя, рака и щуку.

Да, теперь, что заработаем, то и будем есть.

Александр Гончаров новости Украины инвестиции Денис Шмыгаль приватизация
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