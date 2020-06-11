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Вакарчук самоликвидировался, и это плохо

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

11 июня 2020, 19:17публикуется на языке оригинала

Проект "Голос" так и не нашел свое место в Раде.

Вакарчук
Вакарчук снова ушел из политики/ УНИАН

Що ж, Святослав Вакарчук залишає Верховну Раду, а "Голос" - перелік перспективних політичних сил, які мають майбутнє.

Саме "лідер, який співає" і послужив не так давно "тараном", аби привести усю цю веселу кампанію у Раду. Однак знову він не витримав тягаря політичної відповідальності, і, обвинувативши усіх довкола, пішов. Начебто - не з політики, а лише з депутатсва, однак це не може нікого вводити в оману.

Навряд чи знайдеться багато виборців, які тепер йому повірять. Бо де гарантії, що після обрання на новий пост він знову не "розчарується" в усьому?

Проект "Голос" на перших етапах був цікавим. Своєрідний "третій шлях". Альтернатива як Зеленському, так і Порошенку. Точніше, не стільки альтернатива, скільки пропозиція проєвропейського вибору, не затьмареного "старими обличчями".

Після обрання до парламенту "Голос" мав декілька альтернатив:

1. Бути партнером "Слуги народу", слугуючи одночасно генератором політичних пропозицій.

Читайте такжеПочему Вакарчук ушел из политики и что будет с Голосом2. Консолідуватися з Порошенком у "єдиній опозиції".

3. Претендувати на опозиційну окремішність.

Вони начебто обрали третій шлях, але на практиці це вилилося у позиції "постійно утримуємося", що позначилося на рвіні підтримки, який незмінно падав.

Повторюючи те саме, що команда Порошенка, але менш виразно та різко, вони просто почали "передавати" частину електорату ЄС. Інша ж частина електорату просто почала розчаровуватися у політиці. І от - закономірний фінал. Після того, як електоральні перспективи втрачені, лідер учергове йде. Кудись.

Насправді нічого доброго тут немає, оскільки це залишає у парламенті альтернативу лише у вигляді Слуги народу Зеленського, та персоналізованих партій трьох шляхів з минулого: ЄС Порошенка, ОПЗЖ Бойка та Батьківщини Тимошенко. "Нова європейська альтернатива" самоліквідувалася.

Святослав Вакарчук партия Голос Петр Олещук
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