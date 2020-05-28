Вчерашние регионалы готовятся взять реванш

Бойко догоняет Порошенко

Чимала кількість людей захоплюється оприлюдненими "Социс" данними рейтингів щодо виборів до Київради. Звісно, вони звертають увагу лише на першу позицію, хоча тут є цікавіші цифри.

Приміром, 8,8% ОПЗЖ, що понад ніж у два рази перевищує результат Опоблоку на виборах до Київради 2015 року. Це краще навіть за результати Партії регіонів на виборах до Київради. Отже, ОПЗЖ суттєво покращила позиції. І не десь - а у Києві.

Інші опитування свідчать про інші цікаві тенденції. Високий рейтинг ОПЗЖ на виборах до Верховної Ради, мабуть, не є чимось дивним. Зрештою, у них був другий результат на парламентських виборах 2019 року та друга за чисельністю парламентська фракція. Але до рейтингу партії "підтягується" і рейтинг її лідера - Юрія Бойко, котрий за різними опитуваннями йде поруч з екс-президентом Петром Порошенком (а за даними "Рейтинга" навіть випереджає його).

Читайте такжеПочему досрочные выборы уже неизбежныОчевидно, Бойко поступово зміг закріпити за собою статус електорального лідера власної політичної сили (і відповідного електорального сегменту), але тут важливе інше. Близькість показників рейтингів політичної сили та її лідера свідчить про те, що електорат закріплюється, стабілізується та оформлюється у досить цілісну групу. Чомусь, майже ніхто не звертає на це увагу. Мабуть тому, що абсолютні цифри не виглядають аж занадто великими. Але тенденції від цього не стають менш цікавими.

Найголовніший висновок такий. ОПЗЖ оформилася як суб'єкт політики, із власним, визначеним електоратом, власним лідером, якого цей електорат прекрасно знає. Вони остаточно декласифікували основних конкурентів (Опоблок) і, очевидно, готуються все це закріпити на місцевих виборах.