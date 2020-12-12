Вернёт ли Украина Крым после смерти Путина

Если Путин попытается вернуть Крым, его удавят свои же силовики / УНИАН

Примечательно, что реакция Запада после присоединения Крыма к России была откровенно слабой, пассивной и остается таковой и по сей день. С Путиным продолжали и продолжают встречаться все мировые лидеры, а вопрос Крыма был вынесен за скобки.

Общий смысл западной дипломатии сводился к мысли, что, мол, пока Путин у власти, Украина не сможет вернуть Крым и ЛДНР, и Россия не допустит вступления Украины в НАТО. Мол, попытаться надавить на Путина можно и надо, но это вряд ли даст эффект. Надо, мол ждать когда Путин испустит дух и молиться, чтобы Господь призвал его как можно раньше.

И вот, кажется, что такой момент наступает: все больше слухов о том, что Путин безнадёжно болен и готовится передавать власть. Есть ли вероятность, что Россия вернёт Крым после ухода (смерти) Путина?

Ответ простой: ни единого шанса.

И проблема совсем не в Путине, как многие думают, а в самих россиянах.

Леволиберальная западная пресса в самом деле уверена, что проблема России заключается в Путине, что Россия такая, потому что Путин такой. На самом деле все с точностью наоборот: Путин такой, потому что Россия такая! Путин так долго удерживается у власти и реально пользуется популярностью, потому что он идеально соответствует ожиданиям и представлениям россиян о то, каким должен быть Читайте такжеДля Германии Навальный оказался важней Крыма и Донбассасамодержец и какую внешнюю постимперскую политику он должен проводить. Если бы Путин пытался проводить такую политику, как Ельцин, то его давно уже удавили бы свои же силовики, а народ только одобрительно закивал головами.

Неплохо бы европейцам заглянуть в Democracy Index и поинтересоваться об отношении россиян к такому священному для европейцев понятию, как демократия. И заодно узнать, что по уровню демократической культуры Россия стоит на одном уровне с Афганистаном. Ниже только Северная Корея и ЦАР. И снять розовые очки и не летать в облаках.

Рассчитывать, что после смерти или добровольного ухода Путина, что-то измениться во внешней политике России, как минимум наивно.

Хотя нет, возможно, и измениться, но... только в худшую сторону, если Путин своим преемником назовет, скажем, Шойгу или генерала Герасимова. И может так случиться, что душку Путина еще помянут добрым словом и назовут с горя "либералом".

Или кто-то надеется, что после Путина к власти придет Ходорковский, Каспаров или Навальный?! Но даже если предположить невероятное, то и они не смогли бы вернуть Крым. Их бы просто отравили в ту же секунду, как только они заикнулись на эту тему.

Читайте такжеПока Путин жив, Крыма Украине не видатьМногие на Западе называют режим Путина "антинародным" Это, конечно, недоразумение. Антинародных режимов вообще не бывает, ну разве только если режим поддерживается с помощью внешней силы. Все остальные режимы вполне народные. Просто каждый народ заслуживает своего режима, который соответствует его культуре. Путин установил такой режим, который потребовал от него его народ. Значит режим народный. Не зря ведь рейтинг Путина взлетел до 98% после присоединения Крыма! На это был общественный, народный запрос.

А вот является ли режим в Украине полностью народным, я не совсем уверен. Уж больно велик внешний фактор, который чересчур настойчиво навязывает народу путь к счастью. Если наш президент рапортует коррумпированному вице-президенту США о том, что тарифы подняты не на 75%, как просили, а сразу на 100%, то я начинаю сомневаться в народности нашего режима. Но зато я верю, что режим у нас демократичный. Сказали, что продажа земли будет только через референдум, значит так и будет. Может быть. Ждемс.