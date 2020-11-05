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От выборов в ОРДЛО – к распаду государства: чем опасны новые миротворческие инициативы Киева

Александр Кочетков

политический аналитик

5 ноября 2020, 14:31

Вопрос мира – последняя козырная карта Зеленского.

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Идея о местных выборах в ОРДЛО 31 марта 2021 года – опасна для Украины в целом / УНИАН

Как сообщил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинская сторона внесет на рассмотрение Трехсторонней контактной группы "План совместных шагов", при условии выполнения которого 31 марта 2021 года в ОРДЛО будут проведены местные выборы. Этот план предполагает, что для того, чтобы выборы там состоялись, должен быть прекращен вооруженный конфликт, проведена полная демилитаризация ОРДЛО, а Украина должна взять под контроль границу.

Кравчуку, как главе переговорной группы, нужно наконец продемонстрировать хотя бы какие-то результаты своей работы. И Офис президента тоже подталкивает его к этому, потому что и президенту нужны результаты в этой сфере. В частности, Зеленскому позарез нужно как-то исправлять ситуацию после местных выборов, а потому необходимы определенные победы и прорывы. Именно поэтому Кравчука подталкивают действовать, чтобы потом власть об этом могла рассказывать и снимать "видосики".

Ведь проблема восстановления мира в Украине остается едва ли не единственной, решения которой люди еще ожидают от Зеленского. Потому что со всем остальным все понятно: ничего хорошего не будет. Вопрос мира – это последняя козырная карта Зеленского.

Кроме того, международное сообщество также давно призывает Украину предложить собственный вариант решения проблемы Донбасса, который бы Киев действительно устраивал. Потому что все, что Украине предлагают другие, она отвергает, как неприемлемое. Эта причина также обусловила появление этого плана со стороны украинской стороны.

Читайте такжеКто закончит войну на ДонбассеЯ очень осторожно отношусь к критике документов, которых никто не видел. Но предвижу, что "План совместных шагов" будет представлять собой определенное предложение от Украины относительно решения вопросов безопасности. Этот документ не будет обещает, что Украина закроет глаза на то, что боевики останутся на территории ОРДЛО с оружием, или откажется от требования о контроле над границей – откровенной "зрады" там не будет. Однако об определенных моментах создатели плана могут "забыть", например, о предоставлении Украине полного информационного доступа к отдельным территориям Донецкой и Луганской областей или о предоставлении полного экономического доступа, то есть возвращении гривны на эти территории. То есть мы можем "забыть" об определенных вещах, которые для нас, конечно же, являются неприятными.

Впрочем, предвижу, что в нашем предложении будет и то, с чем Россия согласиться не сможет.

Однако, если представить вариант, что выборы в ОРДЛО все-таки состоятся 31 марта 2021 года, то встает вопрос – каким может быть результат этого голосования, учитывая, что территория больше шести лет была оккупирована? Зеленский на президентских выборах в прошлом году на определенных участках побеждал с результатом 96%, с огромной поддержкой. Примерно такую же цифру в ОРДЛО получит ОПЗЖ, то есть Медведчук там одержит бешеную победу.

Читайте такжеОстановить войну на Донбассе будет трудно по одной простой причинеПо моему мнению, если местные выборы в ОРДЛО действительно будут проходить весной, они могут быть совмещены с досрочными парламентскими выборами в Украине. В результате эти выборы пройдут в пользу пророссийских сил, замаскированных под украинские политические силы.

Безусловно, в результате выборов к власти в ОРДЛО попадут сепаратисты, но умеренные – боевики вроде погибших "моторол" вряд ли пройдут. Хотя и умеренные могут рассказывать о необходимости присоединения к России... Те, что стреляли из автоматов, не пройдут, а те, что "стреляли" словом – окажутся у власти.

В конце концов, такой регион с такой местной властью создаст в Украине предпосылки для распада государства на две части: правобережную и левобережную. Одна будет тяготеть к России, и ее будет возглавлять Медведчук и компания, другая – к Европе, и ее возглавит Порошенко и компания. Такое разделение необязательно будет оформлено юридически, но фактически оно состоится.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

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