Почему в украинско-польских отношениях началась оттепель

При Зеленском отношения с поляками начали налаживаться

Президент Польши Анджей Дуда посетил Киев и встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. И итоги этого визита заслуживают исключительно положительной оценки.

В отличие от предыдущих встреч украинского и польского президентов, наконец в отношениях Варшавы и Киева появилась конкретика. Ранее Дуда пытался демонстрировать, что Польша с Украиной поддерживает добрососедские отношения, но при этом избегал каких-либо серьезных проектов или существенных сдвигов в украинско-польских отношениях.

Это было обусловлено тем, что у власти в Украине находился право-популистский режим Порошенко, который делал акцент на исторические и национальные моменты, которые делили и сталкивали украинцев и поляков. Все это чрезвычайно болезненно воспринималось в Варшаве. Поэтому было понятно, что при такой политике Киева от украинско-польских отношений никакого толку не будет, потому что, сколько бы ни принимали какие-либо решения в экономической или политической плоскости, все упиралось во взаимные претензии, кто кого больше истребил: украинцы – поляков или поляки – украинцев.

Сейчас постепенно отношения между Украиной и Польшей возвращаются к тому состоянию, которое существовало до 2014 года, то есть когда между государствами существовали серьезные экономические отношения, когда они были настоящими экономическими партнерами.

Читайте такжеПока Украина тормозит, Польша использует нас в своей политикеРяд договоренностей в экономической и энергетической сферах, достигнутые президентами Зеленским и Дудой, указывают на то, что мы встали на путь исправления ситуации и отходим от заморозки отношений.

Когда я говорю о конкретике в отношениях, имею в виду и договоренности об энергетическом коридоре "Одесса-Гданьск", и общую позицию по сотрудничеству в рамках "Инициативы трех морей" (а это, в первую очередь, инфраструктурный проект) и тому подобное. По этим направлениям теперь можно ожидать конкретных действий и сдвигов.

Очень надеюсь, что ничто не нарушит эти договоренности, которых достигли Дуда и Зеленский. В этом смысле я – осторожный оптимист и хочу надеяться на лучшее. Ведь в течение долгого времени я занимался украинско-польскими отношениями, и у меня много друзей в Варшаве и других польских городах. А потому было очень обидно, что при Порошенко между Украиной и Польшей сохранялось такое похолодание отношений.

Следовательно, ни в коем случае нельзя говорить о том, что приезд Дуды в Киев был сугубо протокольным визитом, во время которого прозвучали исключительно старые тезисы. Судя по всему, к счастью, эпоха протокольных визитов закончилась.

Все эти сдвиги можно оценивать исключительно положительно.

Константин Бондаренко, политолог и историк, директор Института украинской политики, специально для Главреда