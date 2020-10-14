УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему в украинско-польских отношениях началась оттепель

Кость Бондаренко

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк

14 октября 2020, 06:54

Если за Порошенко отношения Польши и Украины были, мягко говоря, прохладными, то теперь страны возвращаются к взаимовыгодному экономическому сотрудничеству.

false
При Зеленском отношения с поляками начали налаживаться

Президент Польши Анджей Дуда посетил Киев и встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. И итоги этого визита заслуживают исключительно положительной оценки.

В отличие от предыдущих встреч украинского и польского президентов, наконец в отношениях Варшавы и Киева появилась конкретика. Ранее Дуда пытался демонстрировать, что Польша с Украиной поддерживает добрососедские отношения, но при этом избегал каких-либо серьезных проектов или существенных сдвигов в украинско-польских отношениях.

Это было обусловлено тем, что у власти в Украине находился право-популистский режим Порошенко, который делал акцент на исторические и национальные моменты, которые делили и сталкивали украинцев и поляков. Все это чрезвычайно болезненно воспринималось в Варшаве. Поэтому было понятно, что при такой политике Киева от украинско-польских отношений никакого толку не будет, потому что, сколько бы ни принимали какие-либо решения в экономической или политической плоскости, все упиралось во взаимные претензии, кто кого больше истребил: украинцы – поляков или поляки – украинцев.

Сейчас постепенно отношения между Украиной и Польшей возвращаются к тому состоянию, которое существовало до 2014 года, то есть когда между государствами существовали серьезные экономические отношения, когда они были настоящими экономическими партнерами.

Читайте такжеПока Украина тормозит, Польша использует нас в своей политикеРяд договоренностей в экономической и энергетической сферах, достигнутые президентами Зеленским и Дудой, указывают на то, что мы встали на путь исправления ситуации и отходим от заморозки отношений.

Когда я говорю о конкретике в отношениях, имею в виду и договоренности об энергетическом коридоре "Одесса-Гданьск", и общую позицию по сотрудничеству в рамках "Инициативы трех морей" (а это, в первую очередь, инфраструктурный проект) и тому подобное. По этим направлениям теперь можно ожидать конкретных действий и сдвигов.

Очень надеюсь, что ничто не нарушит эти договоренности, которых достигли Дуда и Зеленский. В этом смысле я – осторожный оптимист и хочу надеяться на лучшее. Ведь в течение долгого времени я занимался украинско-польскими отношениями, и у меня много друзей в Варшаве и других польских городах. А потому было очень обидно, что при Порошенко между Украиной и Польшей сохранялось такое похолодание отношений.

Следовательно, ни в коем случае нельзя говорить о том, что приезд Дуды в Киев был сугубо протокольным визитом, во время которого прозвучали исключительно старые тезисы. Судя по всему, к счастью, эпоха протокольных визитов закончилась.

Все эти сдвиги можно оценивать исключительно положительно.

Константин Бондаренко, политолог и историк, директор Института украинской политики, специально для Главреда

Петр Порошенко Владимир Зеленский украинско-польские отношения Польша Анджей Дуда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

07:03
Когда закончится война на Донбассе: президент Польши озвучил главное условие
06:54
Почему в украинско-польских отношениях началась оттепель мнение
06:32
Ученые отыскали новый способ ослабить симптомы Covid-19
06:14
Держитесь крепче: невероятным трендом осени стали босоножки с носками
06:01
Зима отменяется, а лето станет длиннее: климатолог шокировала прогнозом Видео
05:27
Астрологи насулили одному знаку Зодиака невероятную удачу Видео
04:58
"Секс": Анфиса Чехова оголила аппетитное тело в развратной фотосессии Фото
04:30
Экс-депутат Госдумы оценил, было ли избрание Зеленского президентом ошибкой
04:22
Дикое и горячее: модная женская одежда, которая нравится мужчинам - фото Фото
04:02
Покрова Пресвятой Богородицы – поздравления и картинки с праздником Видео
03:18
Симптомы коронавируса: как звучит кашель при заражении Covid-19
02:48
"Подернуты страстью зрачки": топ-5 интересных и необычных поз для секса
02:15
Гороскоп на 15 октября для всех: выброс сексуальной энергии и сети шарлатанов Видео
01:34
Крушение режима Лукашенко: эксперт объяснил события в Беларуси Видео
00:55
Эксперт назвал ключевые проблемы реализации опроса Зеленского
00:19
День защитника Украины – мужественные открытки и патриотичные поздравления
13 октября, вторник
23:53
США предложили России сделку по ядерному оружию: у Трампа назвали условие Видео
23:36
Украина в тяжелейшем матче Лиги наций обыграла Испанию Фото Видео
23:31
Комаровский объяснил, почему коронавирусом переболеют не все Видео
23:02
В ЦИК сделали заявление об анонсированном Зеленским опросе на выборах Видео
23:00
Гороскоп на 14 октября для всех: глубокие чувства и продвижение в карьере Видео
22:40
"Пациенты в отчаянии": на Николаевщине больницу закрыли из-за "атаки" Covid-19 Видео
22:22
В Минздраве допустили закупку из России вакцины от коронавируса Видео
22:00
Расстрел людей юношей в России: раскрыто темное прошлое стрелка
21:33
Новый удар по Газпрому: СМИ раскрыли планы Европы по отказу от газа из РФ Видео
21:31
Зачем нужно ходить 10 тысяч шагов: врачи раскрыли секрет Видео
21:15
На Крещатике повязали банду разбойников: кто задержан Фото
21:09
iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini, iPhone 12 Max: что показала Apple Видео
20:50
Пальчевский приближает крах своей политической карьеры — СМИ
20:35
Сколько будет длиться война в Нагорном Карабахе мнение
20:34
Х-фактор: новая сексуальная позиция, которую стоит попробовать Видео
20:33
В крупной сети АЗС рассказали, финансируют ли партию Шария Видео
20:21
Ультиматум Тихановской режиму Лукашенко: в Госдуме России прогнозируют крах Беларуси Видео
20:21
Главред рекомендует: Топ-5 программ для снятия скриншотов
19:59
Опрос на выборах от Зеленского: названа возможная стоимость
19:56
"Страдания и боль приносят наслаждение" - "слуга народа" угодила в конфуз с цитатой на плакате
19:35
Зачем Зеленскому игра в "5 важных вопросов" в день выборов мнение
19:33
У Бабарико назвали Лукашенко три главных условия переговоров по Беларуси Видео
19:29
Новый удар по Лукашенко: в ЕС рассказали, за что накажут Минск Видео
19:20
Кабмин выделил Минздраву почти 3 млрд: на что потратят деньги
19:05
Порошенко похвастался негативным тестом на коронавирус Видео
19:04
Как придать волосам объем - топ-5 секретов от украинской топ-модели
18:40
В Украине продлили карантин: ​рестораны и кафе будут работать по новым правилам
18:37
"Сиська вывалилась полностью": Астафьева полностью разделась для Playboy
18:34
Эксперт назвал главный промах Зеленского с идеей всенародного опроса Видео
18:28
В России допустили прекращение диалога с Евросоюзом из-за отравления Навального Видео
18:14
Астролог предупредил об ужесточении карантина в Украине и назвал сроки Видео
17:51
Роналду заразился коронавирусом и пропускает игру в Лиге
17:43
Шмыгаль сделал заявление о дистанционном обучении в школах Украины Видео
17:40
На российском ТВ выдали кадры из компьютерной игры за бои в Карабахе Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять