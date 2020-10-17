Визит Тихановской в Киев: почему Украине следует сохранять дистанцию

Тихановская – это далеко не та белорусская оппозиция, с которой Украине следовало бы строить близкие отношения / Reuters

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что собирается посетить Киев. Украина долго колебалась и избегала конкретной позиции относительно протестов в Беларуси, но в конце концов отстранилась от Лукашенко (потому что он продемонстрировал жесткое отношение к нашей стране и перечеркнул все те принципы, которых в течение последних лет придерживался в отношениях с Киевом). Несмотря на это, Светлана Тихановская, по крайней мере, может быть уверена, что из Украины ее не выдадут режиму Лукашенко.

Если в случае с Россией, несмотря на очень хитрую игру, которую ведет Путин (а он играет и с белорусской оппозицией, и с Лукашенко – еще не известно, на кого в итоге он сделает ставку; возможно, через год-два в Беларуси реализуют сценарий Пашинян-2), РФ для Тихановской является опасной страной.

Тихановская хотела провести переговоры с Путиным и очень на них напрашивалась, но "хозяину Кремля" она пока не является выгодным кандидатом. Ведь муж Тихановской, а, соответственно, и она сама является недостаточно контролируемой Россией.

Читайте такжеСатанист Лукашенко доказал, что прольет сколько угодно народной кровиПоэтому отправляться с визитом в Россию для Светланы Тихановской крайне рискованно, ведь там действуют правовые нормы "Союзного государства". Следовательно, ее там могут просто арестовать и выдать режиму Лукашенко.

В Украине подобной угрозы для Тихановской нет, а поездка в еще одну страну, политическая активность в еще одном государстве, попытка установить новые площадки, на которых смогут работать определенные группы белорусской оппозиции – это для Тихановской неплохой вариант.

Приезд Тихановской в Украину ознаменуется встречей со многими украинскими политическими лидерами, что придаст ее политической фигуре веса. Да и для будущей деятельности белорусской оппозиции это будет иметь положительные последствия. Скорее всего, состоится встреча с министром иностранных дел Кулебой, а также с украинским омбудсменом. Встреча с нашим омбудсменом придаст легитимации заявлениям белорусской оппозиции о преследовании и нарушении прав человека в Беларуси. Ведь если такие заявления будут поддержаны омбудсменом другой страны, они приобретают больший вес.

Сегодня белорусскую оппозицию на политическом уровне однозначно поддерживают две страны – Польша и Литва. Если в перечень этих стран войдет и Украина – это, возможно, не такое большое достижение, как бы хотелось белорусам, но тем не менее.

Также следует помнить, что в Украину переместилось определенное количество белорусов, которые не только бежали сюда от режима Лукашенко, но и переводят сюда свой бизнес. А для белорусской оппозиции важно наладить контакт со своими соотечественниками, которые перебрались в нашу страну, заручиться их поддержкой.

Впрочем, Тихановская не является антироссийским белорусским оппозиционером.

Читайте такжеКейс Лукашенко доказал, что ЕС - сборище неизлечимых импотентовК сожалению, политики вроде Позняка и Шушкевича отошли в Беларуси, и сегодня их влияние невелико... Но с нынешней белорусской оппозицией Киев точно может говорить о правах человека, которые в Беларуси жестко нарушены – начиная от права выбрать власть и заканчивая борьбой против пыток, издевательств и незаконных арестов. Думаю, такой правозащитный и гуманитарный аспект должен быть основным в наших контактах.

Если определенные белорусские политические группы собираются работать на территории Украины, вопросов нет – мы можем обеспечить здесь им теплый прием. Но это должна быть их индивидуальная работа, без прямого участия украинских структур. Потому что это – далеко не та белорусская оппозиция, с которой Украине следовало бы консолидироваться и строить близкие отношения. Но в гуманитарных и правозащитных вопросах сотрудничество, безусловно, должно быть.

Тарас Чорновил, политический аналитик, экс-народный депутат Украины, специально для Главреда