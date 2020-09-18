Вкусив украинских плодов, Запад получил лишь диарею

Артем Сытник продолжает выполнять свои обязанности несмотря на решение КСУ / УНИАН

В свое время, когда МВФ, США и ЕС давали деньги Порошенко под обязательства создать антикоррупционные органы по западному образцу, я написал, следующее:

"Все попытки Запада организовать борьбу с коррупцией с помощью этих органов наивны, ненаучны и закончатся полным провалом."

Правда, я и не предполагал, что все закончится такой позорной катастрофой.

Кроме того, я описал, как именно наша олигархия и высшее чиновничество расправится с новыми органами.

А именно:

Сначала на руководящие органы протянут моральных уродов из старой среды. Сразу коррумпируют всю верхушку новых органов, дав им накосить нехилого бабла и тем самым посадив всех на крючок

И, самое главное, я написал, что все органы со временем будут ликвидированы или выхолощены с помощью Конституционного суда.

Читайте такжеОтставка Сытника: у Зеленского придумали хитрый план с увольнением главы НАБУПервые две пункта с блеском выполнил Порошенко, за что получил благодарность от своего класса. Третий, самый важный пункт, по требованию олигархов сейчас исполняет их марионетка Зеленский. Запад возмущается, но ничего поделать не в состоянии, ведь КС у нас это высший судебный независимый орган, не так ли? Все как на Западе!

Собственно, под антикоррупционной компанией Запада в Украине можно подвести черту. Осталось только отменить безвизовый режим, про Ассоциацию уже все давно забыли, и Украина превратится в свое прежнее домайдановское состояние. Только бардака станет больше и часть территории потеряно.

Запад пытается реформировать феодально-сословную Украину, когда основная часть общества совершенно не созрела для реформ. Это безнадежная затея. Западу хочется напомнить известную истину: не надо срывать плод зеленым, вместо удовольствия можно получить диарею.