Вкусив украинских плодов, Запад получил лишь диарею

О безнадёжных попытках Евросоза и США реформировать Украину.
В свое время, когда МВФ, США и ЕС давали деньги Порошенко под обязательства создать антикоррупционные органы по западному образцу, я написал, следующее:
"Все попытки Запада организовать борьбу с коррупцией с помощью этих органов наивны, ненаучны и закончатся полным провалом."
Правда, я и не предполагал, что все закончится такой позорной катастрофой.
Кроме того, я описал, как именно наша олигархия и высшее чиновничество расправится с новыми органами.
А именно:
- Сначала на руководящие органы протянут моральных уродов из старой среды.
- Сразу коррумпируют всю верхушку новых органов, дав им накосить нехилого бабла и тем самым посадив всех на крючок
И, самое главное, я написал, что все органы со временем будут ликвидированы или выхолощены с помощью Конституционного суда.
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Собственно, под антикоррупционной компанией Запада в Украине можно подвести черту. Осталось только отменить безвизовый режим, про Ассоциацию уже все давно забыли, и Украина превратится в свое прежнее домайдановское состояние. Только бардака станет больше и часть территории потеряно.
Запад пытается реформировать феодально-сословную Украину, когда основная часть общества совершенно не созрела для реформ. Это безнадежная затея. Западу хочется напомнить известную истину: не надо срывать плод зеленым, вместо удовольствия можно получить диарею.