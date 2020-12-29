Власти устроили настоящие соревнования по идиотизму

С 2014 года стоимость газа выросла для украинцев в десять раз / Українські Новини

Просто жесть: 28 декабря министры с пониженной социальной ответственностью в два раза подняли цены на электроэнергию.

На внеочередном заседании 28 декабря Кабмин Шмыгаля с 1 января 2021 года установил для населения тариф на электроэнергию в размере 1,68 грн/кВт-ч (сейчас действует тариф 0,90 грн/кВт-ч), т.е. в 2 раза! Плюс с 8 января объявят локдаун и заставят всех сидеть дома, резко увеличивая потребление электроэнергии.

И это не предел: такой тариф будет действовать только до 31 марта 2021 года. Обстановка в обществе напряженная и даже тревожная, чего еще отчебучит Шмыгаль?

Читайте такжеМайданов в Украине больше не будетДо 2014 года кубометр газа стоил 72,5 копеек, а с 1 января 2021 года Нафтогаз поднимет цену до 7,22 гривен за кубометр. Стоимость газа улетела в небеса - цена выросла в 10 раз! Не забыли, как 17 декабря 2013 года Арсений Яценюк с участниками Народного вече в центре Киева приняли решение требовать от власти снижения на 30% всех тарифов для населения? И где сейчас Яценюк, и где тарифы и "социальный" газ для украинцев?!

Да, это уже совсем за гранью совести и представления о социальной справедливости.

Судя по всему, там "наверху" происходят настоящие соревнования по идиотизму, а главное – всё они сами решают, как украинцам дальше жить, а точнее - выживать.