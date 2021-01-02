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Вместо серьезного разговора с избирателями Зеленский выбрал посюсюкать с детьми

Сергей Гайдай

Политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком

2 января 2021, 07:02

Ни один из прежних президентов со своими обязанностями не справлялся. И нынешний не стал, к сожалению, исключением.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский поздравление с новым годом записывал в окружении детей

Я не знаю, как у вас, но у меня, занимающегося политической рекламой вот уже 25 лет, постепенно сформировалась своя система табу - чего нельзя делать политику в своих публичных выступлениях. Как бы кому это не казалось мимишным, использование в своём диалоге с обществом, детей должно быть внутренним запретом для чиновника или политика любого уровня.

Политика - удел взрослых.

Политик - это управленец, которого взрослые и ответственные граждане нанимают на работу. К сожалению не все из них ответственные, не всегда осознанно и не всегда нанимают на работу - иногда просто назначают своим начальником.

И в этой должности он не наш друг, член семьи, актёр, аниматор или просто классный парень, который вдруг решил поздравить нас всех с Новым годом и придумал для этого вот такой креативный сюжет. Он - нанятый народом главный менеджер исполнительной власти, гарант Конституции и главнокомандующий.

И диалог политик должен вести со своими взрослыми работодателями. В конце года подводить итоги и давать отчёт о проделанной работе и о выполнении задач стоящих перед страной, наказов избирателей и обещаний данных им во время выборов.

Ни один из прежних президентов с этим не справлялся. И нынешний не стал, к сожалению, исключением

Когда должностное лицо заменяет разговор со взрослыми на мимишный разговор с детьми, это махровая спекуляция эмоциями.

Умилительно сюсюкать с детьми, которые не осознают всех реалий жизни и им просто нравится принимать участие в этой рекламной игре с дядей президентом, куда легче чем вести диалог со взрослыми, которые делегировали тебе власть и которые могут задать тебе неудобные вопросы.

Уже не первая весна давно прошла, а где посадки? Эпоха бедности закончилась и поэтому снова растут тарифы и цены, как и раньше? Где улучшение бизнес климата и налоговая реформа вместо государственной фискализации и чиновничьего рекета предпринимателей? Почему снова протестует малый бизнес? Поговорил с Путиным, в глаза ему посмотрел, договорился о мире? О возврате Крыма и про деокупацию Донбасса? Почему ты не ликвидировал коррупционную государственную систему, а занял в ней положенный тебе кабинет и прикрываешь тех, кто из твоих подчиненных попался? Когда борьба с коррупцией перестанет быть "спортивной рыбалкой" - поймали, сфотографировали, отпустили? Отдал президентскую дачу детям или вселился туда сам со своими детьми? Переехал с Банковой в современный офис или по прежнему, как и предшественники мчишься туда кортежем из Конче-Заспы?

И ещё много вопросов на которые президент не может дать внятного ответа.

С детьми поиграть в доброго дядю-сказочника перед телекамерами конечно легче. Красивая и милая картинка? От недовольных взрослых можно и уведомление про отставку получить. И тут уже не до праздника.

Владимир Зеленский Сергей Гайдай новости Украины
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