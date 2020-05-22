Во имя МВФ у украинцев будут отбирать последнее

Во время пресс-конференции Владимира Зеленского в селе Алексеевка Днепропетровской области рухнул недавно отремонтированный мост

Объективная реальность легко проверяется. Можно записать тысячу роликов про успехи, а потом падает один мост и показывает, что "большая стройка" - плод виртуально-коррупционного воображения.

Законы физики и биологии - главный враг Второй республики. Она держится исключительно на безумной вере, что можно игнорировать эти законы и все как-то само собой сложится. Не сложится. Символично, что мост рухнул в год большой перемоги. Словами горю не поможешь. Особенно, если такое горе измеряется населением в несколько десятков миллионов человек.

Не знаю как вы, но я просто кайфую каждый день от того, что вижу. Идет деловитое шевеление. Шушуканье, заговоры, грандиозные планы модернизации, разгул фантазий. Налицо признаки надвигающейся великой эпохи. Карантин обострил инстинкт самосохранения.

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Многие поняли, что наши карликовые державники вы*бать могут не только спереди, не только сзади, но и в ухо (за неимением других привлекательных вариантов). И мотив всегда будет один - так хочет МВФ.

Скоро отсылкой "на МВФ" в Украине будут регулировать частоту фрикций. Потому надо шевелиться, как говорится, лучшая форма социального сосуществования - хорошо организованная стая соратников.