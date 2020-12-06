Во всех странах ФОПов стараются носить на руках. У нас - стараются только стричь

Протесты ФОП под Радой / Главред

В Украине почти 2 млн ФОПов. Они дают работу 3 млн людей и создают класс самообеспеченных граждан.

В развитых странах с мудрыми правительствами этот социальный слой людей ценят и оберегают. Они обеспечивают экономическую и социальную стабильность государства. Мудрая власть этих стран делает все чтобы создать условия численного увеличения этой социальной прослойки граждан.

Например в грузинском налоговом кодексе они выделены в отдельную категорию - микробизнес. И государство не собирает с микробизнеса налогов. В Грузии считают, что это самообеспечивающие себя граждане, которые помогают грузинскому государству, снимая с него нагрузку платежей по социальной помощи, по необходимости платить им и их семьям субсидии и прочие дотации. А малый бизнес облагается налогом от 3% до 5 %, не более. В Грузии вообще очень простая и необременительная система налогообложения для любого вида предпринимателей. Всего не более пяти видов налогов.

Мелких и средних предпринимателей ценят там где власть - это сервис для населения. Но не в Украине. Наша власть - это власть фискалов.

Их идеология мало чем отличается от партократов времён совка. Наши властные деятели считают что предпринимательство - преступно. Эти ФОПы имеют наглость зарабатывать деньги и укрывать налоги. Они занимаются контрабандой. Их нужно контролировать и установить над ними государственный рекет, чтобы любой государственный чиновник регулярно мог снимать с них мзду с максимальным удобством для себя.

Читайте такжеУкраинская власть ведет себя как хронический алкашКому нужны кассовые аппараты? Предпринимателям? Они создают удобную среду для развития бизнеса? Нет. Они нужны налоговикам. Для их комфорта, для их благополучия и для их коррупционного давления на ФОПов

Статистика говорит, что к контрабанде могут по роду своей деятельности быть причастными не более 2% украинских ФОПов. И не все из этих двух процентов занимаются контрабандой. А в схемах ухода от налогов подозреваются не более 3% ФОПов. И тоже, этим занимаются не все из этих трёх процентов.

Но наши фискалы в правительстве считают: если ты ФОП - значит ты уже виновен.

В чем дурость обязать все ФОПы приобрести кассовые аппараты и вести все денежные расчеты через него? Кассовый аппарат - это оборудование, необходимое для торговли в магазине. Владельцы магазинов и так имеют такие аппараты. А для швеи по ремонту одежды, парикмахеру, косметологу или частному сантехнику он не нужен. Он нужен налоговику для контроля за их предпринимательской деятельностью. Хотя подавляющее большинство из них и так сегодня исправно платят налоги. Но им предлагают за свой счёт купить дорогой ошейник, надеть на свой бизнес и поводок отдать в руки целой своры чиновников. Все это создание ещё одной плантации, где будет процветать и властвовать коррупция налоговиков, разного рода инспекторов, пожарников и ментов.

В итоге ФОПы получают давление коррумпированного госаппарата, протестуют и уходят в тень.