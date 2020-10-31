Война КСУ и Зеленского доказывает - государство прогнило насквозь

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Ситуация вокруг КСУ - битва помоек.

КСУ давно является помойкой, которая послушно вертит носом в сторону, куда ветер дует. Ветер начал дуть в сторону ослабления президентской власти и они быстренько насрали.

Зеленский привык действовать импульсивно и решил прикрутить КСУ, чтобы показать, кто в доме хозяин.

Потешно в этой ситуации все. И президент, который никакой не хозяин, и КСУ, где ошибка и слово "конституционный", и слово "суд". И толпа, что по свистку прибежала вопить что-то по поводу нарушения Конституции. Оказывается, толпу больше волнуют нарушения Конституции, пока каждый день десятки тысяч заболевают ковидом, а десятки, а то и сотни людей мрут от него.

Читайте такжеРешение КСУ - попытка слить ЗеленскогоВпрочем, в Украине меньше всего интересует судьба простого холопа, потому люди вместо того, чтобы ставить раком власти, которые сливают сто миллионов гривен на сериалы из ковид-фонда, когда нет лекарств, концентраторов, а скоро не будет и врачей, смотрят за этой битвой вокруг КСУ.

Самое смешное в ситуации с КСУ - читать комментарии всяких Залищук и прочих грантососов-антикоррупционеров, которые напринимали при Порошенко и Зеленском гору всей антикоррупционной мути, которая государственные институты привела к полному коллапсу, но теперь эти животные рассказывают какое горе приключилось. Я думаю, что относительно антикоррупционеров должна быть осуществлена тотальная люстрация, потому что вреда от них в последние годы государству нанесено не меньше, чем коррупционерами.

А битва показывает только одно - это государство прогнило насквозь, потому припарками уже ничего не решить. И нет никакой разницы в том, кто, что нарушил, потому что все государственные институты такие же помойки, как и КСУ. И вся эта возня - разбор между помойками по поводу того, как какая помойка хуже. Потому демонтировать нужно все помойки: и КСУ, и все суды, и Кабмин, НАБУ, и институт президента за компанию. Потому не тратьте нервные клетки на этот цирк. Пусть жрут друг друга.