Война в Карабахе: первые итоги войны и прогнозы

Война в Карабахе / Министерство обороны Армении

1. Азербайджан при поддержке Турции поставил однозначную цель: вернуть Карабах с помощью военной победы над Арменией.

2. Азербайджан многие годы готовился к этому, вкладывая огромные деньги в перевооружение.

3. Все призывы международной общественности к Азербайджану прекратить военные действия сейчас не будут иметь успеха. Причина - см. п. 1 и 2.

4 . Стратегия Азербайджана - навязать Армении войну на истощение, которую Армения неизбежно проиграет, потому что:

Армения серьезно уступает в численности своей армии, в вооружении;

Армения изолированна и не имеет возможности пополнять запасы вооружения , гсм и запчастей и т.п.;

Прогнозы:

1.Россия не окажет военную помощь Армении, так как война идет на территории спорного Карабаха.

2. У Армении есть только один реальный шанс удержать Карабах - немедленно провести удачное наступление и принудить Азербайджан сесть за стол переговоров.

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3. В случае военного поражения в Армении начнется политический кризис. Пашинян уйдет в отставку и к власти придут националистические силы ,лояльные России. Все это поставит крест на демократических реформах в Армении, которая прочно войдёт в орбиту влияния России. Поэтому Россия будет заинтересована в поражении Армении так как Пашинян это креатура США и ориентируется на США. Однако Россия не допустит вхождения Турции на Кавказ и вовремя окажет помощь Армении.

4 . США и ЕС впервые окажутся абсолютно беспомощными в урегулировании конфликта. Инициативой будут владеть Турция, Россия , Иран и это будет точкой , которая зафиксирует геополитической упадок Запада.

Итак, ждём отчаянной наступательной операции Армении.