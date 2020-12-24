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Впереди у Украины - три года пустоты

Игорь Лесев

Писатель, публицист

24 декабря 2020, 09:51

Юный нео-Порошенко вместо длительного болезненного лечения решил ширнуться, а там - будь что будет.

зеленский
Зеленский продолжил политику предшественника, загоняя Украину в стратегический тупик по всем направлениям

Грустное интервью вышло Зеленского в "Таймс". Грустное не для Зе, а для всех нас. Впереди ведь еще три года Пустоты, которая нам после нового города на Черном море рассказывает о Диснейленде.

Да, объективно у Зе в 19-м было сложное наследие. Вторая Франция – это ведь ближе не к Парижу, а к Алжиру, а то и Габону. Ведь они тоже были частью когда-то очень большой Франции. А Зе избрался в стране, где общество объединяет только паспорт. А все остальное – версии психологических девиаций разной степени сложности.

В одной палате живут пациенты из Евромайдана. В другой палате живут пациенты из Антимайдана. Между этими палатами существуют и другие, но эти две – самые крупные. И они уже давно стали внутренним политическим фактором. Здесь нельзя хрюкнуть ни позже, ни громче, иначе тут же назовут свиньей. Не вспомнил о погибших 2 мая в Одессе – говно. Не всхлипнул о начале Майдана – говно.

Мы тут любим вспоминать, что Зе тогда нас всех спас от маньяка Порошенко, и это правда. Но особенность тех выборов была в том, что Порошенко проиграл бы любому своему оппоненту. Будь этим оппонентом даже дохлая собака. Или даже Юлия Тимошенко. Но безальтернативно победив Порошенко, Зеленский за два года сам стал юным Порошенко. Он объявил пациентов самой буйной палаты здоровыми.

Читайте такжеУкраина становится не токсичной - она уходит в забытьеИ опять же, проблема не в том, что Зеленский выбрал не ту палату. Проблема в том, что он вообще сделал этот выбор. Потому что это выбор запускает новую спираль раскола. Вместо длительной и болезненной терапии он решил просто ширнуться, а там что будет, то будет.

Порошенко в 19-м проиграл ведь не потому, что он поехавший головою расист. Он проиграл, потому что его модель построения Украины оказалась не рабочей. Еще и крайне отвратительной для очень большой палаты пациентов. А два года спустя протокол лечения только усугубился. 60% бюджета страны идет на чиновников, силовиков и обслуживание внешнего долга. Это означает, что абсолютное меньшинство установило мародерский диктат. Страна для избранных за счет ига всех остальных.

И самое паскудное, что у юного Порошенко нет никакого плана, как выйти из этого стратегического тупика по всем направлениям. Он американцам рассказывает о "большой стройке" по ремонту дорог, как будто до Зеленского никогда в Украине не ремонтировали дороги. Как будто у нас никогда не было "Укравтодора", на который из бюджета выделяются ежегодно десятки миллиардов. Как будто ремонт дорог – это не такая же базовая функция государства, как выплата пенсий или охрана границ. И как будто "большая стройка" дала хоть какой-то экономический эффект – от запуска производств до создания новых рабочих мест. Буратино хвастается, как зарыл деньги в Поле Чудес.

А впереди еще три года пустоты. Ровно через год в конце декабря, если не прилетит еще какой-то черный лебедь – большая война с Россией, новый Майдан, новый вирус или изъятие из Офиса всего кокаина – в стране ничего не поменяется. Все та же кабала МВФ и внешнее управление. Всё тот же ступор на Донбассе. Все тот же раскол общества на две большие палаты. Всё та же тотальная антисоциалка и бессовестное харчевание отдельных особей из госбюджета. Зеленский и Пустота, потому что Пустота – это и есть Зеленский.

Петр Порошенко Владимир Зеленский Игорь Лесев новости Украины
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