"Всех найдут и всех достанут": Минск пошел путем устрашения

Александр Лукашенко / Reuters

В Национальном аэропорту "Минск" была проведена посадка самолёта компании Ryanair, летевшего по маршруту Афины-Вильнюс. Причина - сообщение о минировании. В воздух был поднят МИГ-29, который сопроводил пассажирский Boeing 737 до аэропорта, где был уже создан весь антураж - сапёры, пожарные и... съёмочные группы белорусских телеканалов БТ и ОНТ.

Чуть позже пришла информация о том, что на борту находится Роман Протасевич. И некоторые источники сообщили, что в момент посадки произошёл конфликт между командиром судна и кем-то из пассажиров. Последнее не подтверждено, но Роман вполне мог пытаться указать на опасность, грозящую ему в "родном" аэропорту.

Судя по уже опубликованной части переписки Протасевича с близкими, за ним следили, вплоть до того, что посадили в самолет. Но с одной стороны следить в аэропорту, но другое дело - знать, куда полетит. Не исключаю того, что "стучит" кто-то в близком окружении журналиста, либо просто "хакнули" один из электронных девайсов молодого человека. Все могло быть.

Читайте такжеЗадержание основателя Nexta Протасевича: ЕС поставил жесткое условие БеларусиВесь общий антураж надо подготовить. В конце концов сообщение о минировании, как правило, проверяются - ищут того, кто сообщил. И если в Беларуси находят, то в какой-нибудь Греции и подавно. Поэтому в данном случае операция готовилась. И говорить, что это была "быстрая" работа не стоит. Я думаю, что изначально достаточно долго отслеживали, думали над другими рейсами. Но наконец-то подвернулся удобный для официального Минска формат.

Что теперь дальше? Дальше будут политические обвинения в адрес официального Минска в первую очередь со стороны Европейского Союза и США. Будут подняты вопросы на уровне ICAO (Международная организация гражданской авиации - ред.). Но в данном случае вероятность серьезных решений на уровне ICAO весьма сомнительна.

С другой стороны, если мы говорим о такой вещи как политическое или медийное давление, то официальный Минск сделал себе если не имя, то "прессу", как говорится. Зачем так рисковать?

Это демонстративная акция. Не настолько нужен был Протасевич сейчас. Эта акция направлена как на сторонников режима, так и на его противников: белорусские власти пытаются сказать, что они всех найдут и всех достанут. Сделать одну громкую акцию гораздо легче, чем достать всех участников протестов, и надеяться, что определенная часть граждан Беларуси, оказавшихся за рубежом, будет бояться - это естественно. Поэтому с одной стороны это определенная акция устрашения. С другой - это игра на внутреннее поле - что власть полностью контролирует ситуацию.

Читайте такжеТихановская заявила об угрозе смертной казни задержанного журналиста ПротасевичаПротасевич будет в Американке (СИЗО КГБ Беларуси – ред.), увы. Будут предъявлены кроме двух статей – 293 (массовые беспорядки) и 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) - обвинения еще по нескольким статьям. И, скорее всего, парня попытаются упечь на годиков 7-8. Как бы там ни было, это еще один человек, за которого в конце 2021 года начнется торг с западными странами.