УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

"Всех найдут и всех достанут": Минск пошел путем устрашения

Игар Тышкевич

Эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего

24 мая 2021, 19:49

Задержание Романа Протасевича - это демонстративная акция, направлена как на сторонников режима, так и на его противников.

Лукашенко
Александр Лукашенко / Reuters

В Национальном аэропорту "Минск" была проведена посадка самолёта компании Ryanair, летевшего по маршруту Афины-Вильнюс. Причина - сообщение о минировании. В воздух был поднят МИГ-29, который сопроводил пассажирский Boeing 737 до аэропорта, где был уже создан весь антураж - сапёры, пожарные и... съёмочные группы белорусских телеканалов БТ и ОНТ.

Чуть позже пришла информация о том, что на борту находится Роман Протасевич. И некоторые источники сообщили, что в момент посадки произошёл конфликт между командиром судна и кем-то из пассажиров. Последнее не подтверждено, но Роман вполне мог пытаться указать на опасность, грозящую ему в "родном" аэропорту.

Судя по уже опубликованной части переписки Протасевича с близкими, за ним следили, вплоть до того, что посадили в самолет. Но с одной стороны следить в аэропорту, но другое дело - знать, куда полетит. Не исключаю того, что "стучит" кто-то в близком окружении журналиста, либо просто "хакнули" один из электронных девайсов молодого человека. Все могло быть.

Читайте такжеЗадержание основателя Nexta Протасевича: ЕС поставил жесткое условие БеларусиВесь общий антураж надо подготовить. В конце концов сообщение о минировании, как правило, проверяются - ищут того, кто сообщил. И если в Беларуси находят, то в какой-нибудь Греции и подавно. Поэтому в данном случае операция готовилась. И говорить, что это была "быстрая" работа не стоит. Я думаю, что изначально достаточно долго отслеживали, думали над другими рейсами. Но наконец-то подвернулся удобный для официального Минска формат.

Что теперь дальше? Дальше будут политические обвинения в адрес официального Минска в первую очередь со стороны Европейского Союза и США. Будут подняты вопросы на уровне ICAO (Международная организация гражданской авиации - ред.). Но в данном случае вероятность серьезных решений на уровне ICAO весьма сомнительна.

С другой стороны, если мы говорим о такой вещи как политическое или медийное давление, то официальный Минск сделал себе если не имя, то "прессу", как говорится. Зачем так рисковать?

Это демонстративная акция. Не настолько нужен был Протасевич сейчас. Эта акция направлена как на сторонников режима, так и на его противников: белорусские власти пытаются сказать, что они всех найдут и всех достанут. Сделать одну громкую акцию гораздо легче, чем достать всех участников протестов, и надеяться, что определенная часть граждан Беларуси, оказавшихся за рубежом, будет бояться - это естественно. Поэтому с одной стороны это определенная акция устрашения. С другой - это игра на внутреннее поле - что власть полностью контролирует ситуацию.

Читайте такжеТихановская заявила об угрозе смертной казни задержанного журналиста ПротасевичаПротасевич будет в Американке (СИЗО КГБ Беларуси – ред.), увы. Будут предъявлены кроме двух статей – 293 (массовые беспорядки) и 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) - обвинения еще по нескольким статьям. И, скорее всего, парня попытаются упечь на годиков 7-8. Как бы там ни было, это еще один человек, за которого в конце 2021 года начнется торг с западными странами.

Роман Протасевич новости Беларуси
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Звезда Слуги народа публично показала трусики в соблазнительной позеЗвезда Слуги народа публично показала трусики в соблазнительной позе Врачи назвали самый опасный алкоголь для организмаВрачи назвали самый опасный алкоголь для организма Историческое решение Украины на Евровидении отразится на имидже украинского языка – ПутинцевИсторическое решение Украины на Евровидении отразится на имидже украинского языка – Путинцев Синоптик предупредил Украину о "погодном перевороте": что грозит в ближайшие дниСиноптик предупредил Украину о "погодном перевороте": что грозит в ближайшие дни Лавров заявил, что Россия готова отпустить Донбасс в лоно матери-Украины, но при одном условииЛавров заявил, что Россия готова отпустить Донбасс в лоно матери-Украины, но при одном условии

Последние новости

23:10
Немного дикие и очень откровенные купальники входят в моду на лето 2021
22:54
Выяснились результаты проверки на наркотики победителя Евровидения Видео
22:47
Полнолуние в мае 2021: когда наступит, что можно делать и как изменить жизнь Видео
22:45
В Украину движется серьезное похолодание и опасная погода Видео
22:29
У Зеленского объявили о полном прекращении авиасообщения с Беларусью Видео
Реклама
22:23
США и Россия подтвердили встречу Байдена и Путина Видео
22:15
Польша призвала усилить давление на Беларусь из-за "угона" самолета Видео
22:10
В МВД Беларуси рассказали, где находится задержанный Роман Протасевич Видео
21:56
Врач рассказала, с чем нельзя пить горячий чай Видео
21:35
Алкоголь и похудение: названы самые низкокалорийные напитки Видео
21:32
Еврокомиссия нанесла жесткий финансовый удар по Беларуси Видео
21:12
Глава МИД Кулеба резко высказался в адрес Беларуси Видео
20:47
Ляшко припугнул массовыми увольнениями в Минздраве
20:33
У Байдена сделали заявление о ситуации по встрече с Путиным Видео
20:21
В моду из 50-х вернулись сногсшибательные и романтичные юбки мини и макси Фото Видео
20:09
В ЕС появилась первая страна с коллективным иммунитетом от COVID-19 Видео
20:08
Названы опасные подарки, которые никогда нельзя дарить и принимать Видео
20:02
В Британии предложили ударить по двум трубопроводам РФ, чтобы обрубить финансирование Лукашенко Видео
19:49
"Всех найдут и всех достанут": Минск пошел путем устрашения мнение
19:41
Украинцев предупредили о тропической жаре и назвали сроки "теплового удара" Видео
Реклама
19:29
В МАУ высказались о перспективах запрета полетов над Беларусью
19:23
Власти Беларуси выдворили всех сотрудников посольства Латвии: ответа долго ждать не пришлось Видео
19:03
Работающих в Европе украинцев все чаще лишают заработанных нелегально денег - эксперт
19:01
Борт Ryanair мог сесть в Киеве: в Минске сделали неожиданное заявление Видео
18:53
Зеленский решил отдать Крым крымским татарам: детали инициативы президента Видео
18:46
Мошенники заманивают украинцев за границу и оставляют без денег - эксперт
18:39
Британия наказала жесткими санкциями Беларусь Видео
18:35
В Днепре ребенок поджег себя ради эпического видео для Сети Видео
18:03
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью Видео
17:58
Пассажир упавшего шара под Каменец-Подольским раскрыл подробности трагедии Видео
17:55
"Проблема усугубляется": эколог обвинила власти в затягивании решения проблем бытовых отходов
17:50
В Украине назревает острая проблема с пресной водой - эксперт
17:27
Захват самолета Ryanair в Минске: у Зеленского объявили о требованиях к режиму Лукашенко Видео
17:18
"Пошли, получишь по еб*лу": разборки девочек-подростков на Киевщине закончились дракой Видео
17:14
В Одессе нашли застреленным офицера Госпогранслужбы: первые подробности трагедии Видео
16:50
Как Лукашенко накажут за дерзкое задержание блогера Протасевича
16:43
СМИ узнали новые детали грядущей встречи Байдена и Путина Видео
16:34
Одну из худших трасс на Львовщине превращают в европейскую дорогу
16:30
Елизавета II вышла в свет и покорила невероятно стильным образом Фото Видео
16:29
Троица в 2021 году: какие традиции нужно соблюдать и как отдыхать Видео
Реклама
16:12
"Воздушное пиратство" Лукашенко: в ЕС рассказали, как закрывают небо от Беларуси Видео
15:52
Опять "бомба" на борту: в Минске самолет Lufthansa не выпустили во Франкфурт Видео
15:50
После реформы рынка украинцы смогут покупать газ и электричество у одного поставщика - эксперт
15:48
У Зеленского назвали условие запрета полетов белорусских самолетов в Украину Видео
15:36
Стало известно, когда Украина запустит COVID-паспорта, открывающие путь в Евросоюз Видео
15:31
В скорую заносили на руках: в Ивано-Франковске возле садика нашли пьяных детей без сознания
15:22
Дима Комаров раскрыл настоящую стоимость поездок из нового тревел шоу и дал совет Видео
15:17
В Минобразования рассказали, когда школьники снова уйдут на дистанционку Видео
15:04
В ВОЗ предупредили об атаке нового смертоносного вируса Видео
14:49
Какие изменения ждут Туристическое Страхование новости компании
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять