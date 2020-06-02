Взорвавшаяся Америка: как "черный майдан" в США повлияет на выборы и будущее страны

Эксперт рассказал, почему протесты в США сыграют на руку Трампу в преддверии президентских выборов / Reuters

Масштабные протесты, начавшиеся 25 мая в Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским, уже охватили больше сотни американских городов. Десятки городов ввели комендантский час, а для подавления беспорядков привлечена Нацгвардия. А президент США Дональд Трамп даже пригрозил задействовать армию для наведения порядка.

Происходящее в США наглядно показывает, насколько на самом деле поляризовано американское общество и насколько тяжелыми будут грядущие президентские выборы в плане восприятия американцами повестки, которую предлагают оба кандидата. Эти события также показывают, насколько велик разрыв между двумя политическими лагерями, непримиримыми между собой.

Это значит, что с огромной долей вероятности осень для США будет очень тяжелым периодом. Тем более если сложится пограничная ситуация, то есть один из кандидатов победит с маленьким разрывом, или, если повторится история 2016 года, когда Хиллари Клинтон на президентских выборах набрала больше голосов по количеству бюллетеней, но проиграла по выборщикам. В 2016 году начались разговоры о необходимости пересмотра избирательной системы США, но это так и не было сделано. Если же в 2020 году на выборах сложится подобная ситуация, то действия населения будут намного радикальнее.

Нынешние протесты являются свидетельством того, что деятельность и риторика Трампа последних нескольких лет оставили свой отпечаток на проблеме разобщенности американского общества. Администрация Трампа не пыталась решить эту проблему, а в некоторых случаях, коммуницируя с людьми, только усугубляла кризис.

Сегодняшние протесты в США отразятся на рейтингах Дональда Трампа. Как именно – это зависит от его действий. Однако, судя по тому, как Трамп ведет себя сейчас, он в итоге лишь усилит свои позиции. Потому что он позиционирует себя как некий фельдмаршал, который наводит порядок в стране против мародеров и грабителей – многим это нравится.

Трамп заставляет мэров и губернаторов, в том числе демократов, вводить Нацгвардию на улицы американских городов по его указанию, и они это делают – все это усиливает имидж Трампа как сильного президента, который разгонит в мгновение всех возмутителей спокойствия, наведет порядок и вернет стабильность.

Так что тактически эти протесты могут сыграть на руку Трампу накануне выборов. Если не будет каких-то ужасов и убийств, то есть если ситуация не выйдет из-под контроля, то нынешние беспорядки в США пойдут в плюс Трампу.

Однако в долгосрочной перспективе эти события будет играть в минус Дональду Трампу. Протесты, охватившие всю страну, показали, что Трамп недостаточно времени и внимания уделял внутренним глубинным вопросам, связанным с коллективной национальной памятью американцев, американской идентичностью и вопросами истории – в общем, он недостаточно внимания уделял условным "скрепам" американцев. Этими проблемами Штаты не занимались в последние годы. Трамп этого не желал, ему это было неинтересно.

В итоге, Трамп остался с прежним ядром электората. Проблема Трампа состоит в том, что, победив на выборах, он сохранил ядро своих сторонников (больше 40% населения) – они за него голосовали и будут голосовать, - но другой половиной даже не пытался заниматься. Опять-таки он не захотел, ему это было неинтересно.

Ведь, на самом деле, людей на улицы в Америке вывела не одна смерть Джорджа Флойда. Причины нынешних протестов гораздо более глубокие. Аналогичных случаев за последние 10-15 лет было достаточно в США, они повторялись время от времени: Эрик Гарднер, Фреди Грей, Майкл Браун, Родни Кинг еще в 1992 году, а теперь вот Джордж Флойд. Эта история тянется долго.

Причины нынешних событий в США выходят далеко за пределы расового вопроса. На расовую дискриминацию накладываются также экономические последствия коронакризиса: 40 млн безработных в США по итогам трех месяцев, миллионы долларов, потраченных на попытку хоть как-то удержать ситуацию, рост уровня бедности и социального неравенства. Плюс – давление глобальных проблем. Плюс – кризис восприятия американцами самих себя, своей идеи и общая неудовлетворенность американским образом жизни в том виде, в котором он задумывался и пик которого выпал на 60-е годы ("американская мечта" и т.д.).

Сегодня этот кризис стал отчетливо виден. Он продолжается давно, не при Трампе начался, но Трамп стал его катализатором. Поскольку риторика нынешнего президента США характеризуется высоким уровнем разъединенности, он нажал на болевые точки и катализировал все эти процессы.

До это были тревожные сигналы, к примеру, был и Шарлоттсвилл, был и инцидент у Мемориала Линкольну, когда случилось противостояние коренных американцев и белых студентов… Мало-помалу проблема проявлялась, а сейчас – случился взрыв.

Насколько этот взрыв окончательный, сказать сложно. Думаю, во время президентских выборов осенью Штатам предстоит все это пережить еще раз.

Американская система переживает кризис. И этот кризис не закончится ни с окончанием нынешних протестов, ни с завершением президентской гонки. Пока американцы не переосмыслят свою политическую систему, свое будущее и концепт Америки как таковой, тряска будет продолжаться и может затянуться на годы.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда