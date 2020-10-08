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Почему Путину до лампочки санкции Европы из-за отравления Навального

Тарас Чорновил

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины

8 октября 2020, 11:44

"Список Навального" вряд ли пока распространят на кого-то выше должностных лиц среднего звена.

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Санкции из-за отравления Навального не будут касаться Путина или его ближайшего окружения / Reuters

Глава МИД Германии Хайко Маас после обнародования выводов Организации по запрещению химического оружия, которая доказала отравление российского оппозиционера Алексея Навального, пригрозил России новыми санкциями, если она не прояснит, что именно случилось по его делу. В частности, речь идет об адресных и пропорциональных санкциях против виновников.

Это - те типы санкций, которые накладываются на определенных лиц. Они частично могут затрагивать интересы государства, но это – своеобразный аналог известного "списка Магнитского". Эти санкции наносят удар по определенным персоналиям, среди них могут оказаться и высокопоставленные чиновники, которые могут не иметь прямого отношения именно к совершению преступления, но без их "визы" оно бы не могло состояться.

Вообще идея с персональными санкциями вновь развилась на Западе после отравления семьи Скрипалей в Солсбери. В случае Навального это – прямой рецидив, который произошел у российских властей после того, как они попались на аналогичном преступлении.

Читайте такжеКак путинская камарилья ответит за отравление НавальногоСейчас такая реакция Европы вызвана именно тем, что преступление совершено с помощью запрещенного международными конвенциями химического оружия.

Тот факт, что Россия использует такое оружие – для Европы сюр, поскольку это для них создает угрозу отравления не только россиян, но и граждан западных стран в случае серьезных конфликтов – то есть, тогда России ничего не будет угрожать сбросить контейнер с химическим оружием, например, на Берлин или Лондон.

Круг лиц, против которых вводят санкции, мог бы быть уже, если бы Россия пошла на сотрудничество и не отрицала сам факт преступления. Но не настолько, чтобы вводить санкции против лично Путина, которого сам Навальный обвинил в своем отравлении. Потому что на чиновников более высокого уровня или приближенных к ним лиц эти санкции все равно не распространят, потому что есть негласный принцип о том, чтобы не вводить санкций против них до того момента, пока возможен диалог. Поэтому и сейчас, как и раньше в случае с Лукашенко, никаких санкций против Путина не будет.

Но поскольку мы понимаем, что в России без воли Путина ничего не происходит, их причастность, для начала, еще надо как-то доказать. Поэтому "список Навального" вряд ли пока распространят на кого-то выше должностных лиц среднего звена. Да и даже от того, что санкции будут наложены на заметных персонажей РФ, власть особо не будет страдать, ведь слуги дьявола обречены быть винтиками в механизме.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреду

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