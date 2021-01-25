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Как легализация оружия изменит украинское общество

Богдан Петренко

заместитель директора Украинского института исследования экстремизма

25 января 2021, 10:20

Если законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия будет принят, он не приведет ни к каким сногсшибательным изменениям и последствиям.

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Наличие оружия у граждан не изменит наш менталитет / УНИАН

Независимо от того, кто как относится к легализации оружия в Украине, вопрос собственности оружия должен быть урегулирован, причем на уровне закона, а не постановлений МВД.

Люди, прочитав закон, должны понимать, что им позволено, что – нет. Сейчас много неоднозначных моментов: почему на руках у украинцев находится немало короткоствола при том, что он не разрешен в стране, почему дарить наградное оружие можно, а людям владеть оружием – нет, и тому подобное. С этим нужно бороться, обеспечив всем равные возможности и права. А для этого нужно, чтобы существовал закон.

Однако, несмотря на то, что большинство украинцев негативно относится к легализации оружия (опросы общественного мнения говорят, что около 80% украинцев – против этого), скорее всего, этот закон принят не будет. Украинцы против легализации оружия, потому что боятся увеличения количества оружия на руках у окружающих: чем меньше мы доверяем другим, тем меньше у нас желания, чтобы кто-то из них имел оружие.

Критическое отношение населения к легализации оружия говорит о том, что, вероятнее всего, закон об обороте гражданского огнестрельного оружия принят не будет, потому что наша власть очень зависима от общественного мнения и не пойдет против него – скорее всего, на определенном этапе он просто умрет. Его могут даже принять в первом чтении, но до второго он "не доживет".

В случае если законопроект будет принят, он не приведет ни к каким сногсшибательным изменениям и последствиям. Ни к тем последствиям, о которых предостерегают противники легализации оружия – увеличится количество убийств и преступлений с применением огнестрельного оружия. Ни к тем последствиям, о которых говорят сторонники этого шага – станет спокойнее, граждане станут более дисциплинированными. Ничего такого не произойдет, потому что все, кто хотел купить оружие, уже давно это сделали.

Читайте такжеБорьба за оружие: наделят ли украинцев правом на вооруженную самозащитуОднако не исключено, что увеличится количество оружия на руках у тех, кто его уже имеет. То есть не увеличится количество людей, владеющих оружием, а увеличится количество оружия у людей, у которых оно уже есть.

Не следует забывать о вопросах финансового доступа к оружию. Цена короткоствола – 1,5 средней зарплаты в Украине и более. Это лишь цена оружия, без разрешений. А, следовательно, далеко не каждый украинец сможет себе позволить приобретение и владение оружием.

На мой взгляд, если и произойдет рост количества владельцев оружия, то этот рост не будет значительным – максимум на 5-10%.

Вероятно, после принятия этого закона несколько изменят свое поведение преступники – они будут нападать больше на тех, у кого точно не будет оружия, то есть на детей, пенсионеров и малообеспеченных людей.

В 2013 году мы проводили исследования и выяснили, что процент преступлений, совершенных с использованием зарегистрированного оружия, составлял около 50%. То есть человека никоим образом это не дисциплинирует.

Наличие оружия не изменит наш менталитет и не станет ни шагом вперед, ни шагом назад в обеспечении безопасности. Наличие такого закона просто позволит производителям оружия активнее продавать его в Украине, а людям, которые увлекаются оружием – иметь еще и короткоствол.

Также поговаривают, что легализация оружия приведет к уменьшению количества нелегального оружия. Это – неправда. Ведь человек не пойдет сдавать нелегальное оружие, которое у него есть, зная, что после этого попадет "под колпак" полиции.

Богдан Петренко заместитель директора Украинского института исследования экстремизма, специально для Главреда

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