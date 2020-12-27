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Зачем диктатору Путину проводить выборы в России

Андрей Головачев

политический эксперт

27 декабря 2020, 09:53

Есть как минимум семь причин, из-за которых Кремль вынужден устраиваить показуху с выборами.

Путин
Путину нужны "выборы" / Reuters

Россия - это персоналистская диктатура, а власть при такой режиме получают не на выборах, а в результате выбора преемника, как Ельцин в свое время выбрал и передал власть Путину. А сам Путин, по слухам, из-за тяжелой болезни готовится передать власть своему преемнику.

Так зачем в течении последующих почти 20 лет Владимир Путин проводил выборы? На то есть несколько причин.

Во-первых, это традиция. После распада СССР в России при Ельцине была установлена демократия, были политические партии и реальные выборы и Путин уже не мог взять и отменить выборы, хотя уже в 2005 году в России была полностью свернута демократия и установлена личная диктатура Путина.

Во-вторых, контролируемые, чисто формальные выборы создают видимость народовластия и придают власти Путина дополнительную легитимность. Дополнительную, но далеко не основную. Главная легитимность Путина зиждется на вере населения в исключительные качества своего политического лидера. Если вера исчезнет, то режим Путина сразу же рухнет.

Читайте такжеБункерный нежилец: Путин не просто болен, а болен фатальноВ-третьих, известно, что капитал неохотно идет в не электоральные авторитарные режимы, где совсем нет выборов, так как считается что подобные режимы внутренне крайне нестабильны, а инвестиции в эти страну рискованы. Поэтому, крайне желательно изображать конкурентные выборы.

В-четвертых, это внешний контекст. Подавляющее большинство стран в мире сейчас (126 из 196) - это электоральные демократии, поэтому проведение формальных выборов - это, если угодно, пропуск в современный мир и доступ к современным технологиями, капиталам и рынкам.

В-пятых, наличие декоративных выборов - это самый надежный способ передать власть преемнику, и при этом избежать эксцессов при передачи власти.

В-шестых, выборы позволяют Путину пригласить в Думу часть тихой, прикормленой оппозиции, которая не представляет опасности для власти, но может служить демократической ширмой и не позволит этой оппозиции радикализироваться.

Читайте такжеПутин остался в полной изоляцииВ-седьмых, если выборы, как показано выше, полезны и необходимы, то тогда надо проводить их с пользой. Выборы в России позволяют обеспечить мобилизацию общественной поддержки вокруг своего лидера за счет полного контроля над СМИ нагнетания истерии и оболванивания населения в период выборов.

Вот основные причины, объясняющие зачем в России проводятся декоративные выборы.

А зачем проводятся выборы в Украине? Тут все по-другому. Не лучше, а по-другому, но об этом в следующий раз.

Владимир Путин выборы в России Андрей Головачев
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