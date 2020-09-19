Зачем Лукашенко закрылся в Беларуси

Лукашенко ищет внешних врагов/ Reuters

Александр Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей и усилении границы с Украиной. Режим "Крепость" включен.

Практический военный и военно-политический смысл в этом мероприятии нулевой - никто не скапливает вблизи белорусских границ орды и армады, а закрыть границу для диверсантов - в белорусских условиях, где местами территория похожа на настоящие джунгли, дело почти бесперспективное. Да и где эти диверсанты?

Другой вопрос, что подобные меры вполне вписываются в обстановку политического противостояния. Когда кругом коварный враг, менять главнокомандующего или сомневаться в его статусе не приходится. Не до того сейчас - война на пороге.

Читайте такжеПочему Лукашенко из дружелюбного соседа превратился в антиукраинского ястребаПоэтому задача - даже если нет врага, срочно его создать. Внутренний враг - все эти несколько миллионов проплаченных Западом наймитов, и внешний враг, который вот-вот откуда-нибудь вторгнется. Перевод внутренних проблем на внешние - вполне рабочий ход.

В США в начале нулевых кризис, крах и лопание пузырей - и тут как раз террористы влетают в Башни, шок, трепет и ужас - и две войны с триллионными вливаниями в экономику. Тихо-мирно, но почти на десять лет обрушение оттянули.

У Лукашенко тоже задача схожая, правда, он все-таки не американский президент, а потому затеять реальную войну у него не получится. Ну так хоть имитацию военной угрозы - и то хлеб.