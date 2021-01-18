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Зачем Путину Навальный за решеткой

Иван Яковина
Украинский журналист
18 января 2021, 11:56

Похоже, у президента РФ мотивация не только и не столько политическая, сколько личная.

Навальный
Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево / Reuters

Интересно, а вот как Владимир Путин видит дальнейшее развитие ситуации с задержанием Алексея Навального? Допустим, Навальный у него под замком сидит. С ним можно сделать все что угодно.

Но он же не принцесса, которую просто так прикольно держать в башне. От его сидения в тюрьме должна быть какая-то польза президенту РФ.

Главный предполагаемый бенефит - прекращение работы системы "Умного голосования" на выборах в сентябре.

Но проблема в том, что эта система - скорее айтишная, чем политическая сущность. С ней можно бороться лишь техническими средствами, а вовсе не посадкой ее изобретателя. Грустная история борьбы правительства РФ с Телегой намекает, что "Умное голосование" будет жить и работать вне зависимости от (не)свободы Навального.

Вторая важная функция ареста - лишение оппозиции общепризнанного лидера, его изоляция и предание забвению. Тут, вроде, все логично, но нет.

Читайте такжеРусская версия Нельсона Манделы, или Зачем Навальный возвращается в РФВ реальности Навальный еще после отравления разросся до планетарных масштабов. Ну а пребывание оппозиционера в тюрьме делает его буквально Валенсой. И дает всей мировой прогрессивной общественности идеальную цель для приложения своих правозащитных и гуманитарных усилий.

Без требований об освобождении Навального не будет теперь ни одних переговоров с Западом. Пока Алексей сидит, не будет никаких общих проектов, никаких кредитов. Зато будут постоянные санкции и все новые бойкоты.

Сейчас далеко не все могут вспомнить, кто был президентом ЮАР, когда Мандела досиживал свой срок. И даже всемогущего польского лидера времен электрика Валенсы не каждый назовет.

А этих двоих политзаключенных все помнят. Никакого забвения и изоляции не случилось - наоборот.

С какой стороны ни посмотри, Навальный в тюрьме - это головная боль для Путина. Но!

Мне кажется, что у президента РФ мотивация не только и не столько политическая, сколько личная. Он держит Навального в тюрьме, так как ненавидит его, боится его и хочет, чтобы тому было плохо, некомфортно, гадко на душе и одиноко.

Но личное - очень плохой советчик в политических вопросах. Тут чувств быть не должно, но Путина они сейчас просто распирают.

Надеюсь, что не до такой степени, чтобы он решился на повторную попытку убийства.

Владимир Путин Алексей Навальный Иван Яковина
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