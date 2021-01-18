Зачем Путину Навальный за решеткой

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево / Reuters

Интересно, а вот как Владимир Путин видит дальнейшее развитие ситуации с задержанием Алексея Навального? Допустим, Навальный у него под замком сидит. С ним можно сделать все что угодно.

Но он же не принцесса, которую просто так прикольно держать в башне. От его сидения в тюрьме должна быть какая-то польза президенту РФ.

Главный предполагаемый бенефит - прекращение работы системы "Умного голосования" на выборах в сентябре.

Но проблема в том, что эта система - скорее айтишная, чем политическая сущность. С ней можно бороться лишь техническими средствами, а вовсе не посадкой ее изобретателя. Грустная история борьбы правительства РФ с Телегой намекает, что "Умное голосование" будет жить и работать вне зависимости от (не)свободы Навального.

Вторая важная функция ареста - лишение оппозиции общепризнанного лидера, его изоляция и предание забвению. Тут, вроде, все логично, но нет.

Читайте такжеРусская версия Нельсона Манделы, или Зачем Навальный возвращается в РФВ реальности Навальный еще после отравления разросся до планетарных масштабов. Ну а пребывание оппозиционера в тюрьме делает его буквально Валенсой. И дает всей мировой прогрессивной общественности идеальную цель для приложения своих правозащитных и гуманитарных усилий.

Без требований об освобождении Навального не будет теперь ни одних переговоров с Западом. Пока Алексей сидит, не будет никаких общих проектов, никаких кредитов. Зато будут постоянные санкции и все новые бойкоты.

Сейчас далеко не все могут вспомнить, кто был президентом ЮАР, когда Мандела досиживал свой срок. И даже всемогущего польского лидера времен электрика Валенсы не каждый назовет.

А этих двоих политзаключенных все помнят. Никакого забвения и изоляции не случилось - наоборот.

С какой стороны ни посмотри, Навальный в тюрьме - это головная боль для Путина. Но!

Мне кажется, что у президента РФ мотивация не только и не столько политическая, сколько личная. Он держит Навального в тюрьме, так как ненавидит его, боится его и хочет, чтобы тому было плохо, некомфортно, гадко на душе и одиноко.

Но личное - очень плохой советчик в политических вопросах. Тут чувств быть не должно, но Путина они сейчас просто распирают.

Надеюсь, что не до такой степени, чтобы он решился на повторную попытку убийства.