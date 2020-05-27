Зачем Тимошенко возвращает Ляшко в большую политику

Тимошенко нужен в Раде союзник/ Facebook

Є такі політики, які умудряються виживати, навіть коли здається, що їх уже загнали в кут.

Отже, нас скоро чекають довибори на окрузі на Чернігівщині. І вже можна не сумніватися, що в них буде брати участь Олег Ляшко. Ще зовсім недавно цей персонаж виглядав збитим льотчиком. Але зірки склались так, що він може повернутися у парламент. Бо перевибори відбудуться на 208 окрузі, який він вже вигравав і де постійно працює багато років. Це його рідний округ, з яким його багато-що пов’язує і де він вчився в інтернаті. А не скористатися своїм шансом на повернення у велику політику Ляшко не зможе.

Тому питання його участі виглядає точно вирішеним.

Читайте такжеПочему досрочные выборы уже неизбежныБільше того, за моєю інформацією Ляшка точно підтримає Юлія Тимошенко, вона не буде виставляти свого кандидата. Цей союз робить результат цих виборів вже фактично вирішеним. Бо соціологія явно на боці Тимошенко і Ляшка, які у першому турі президентських виборів на цьому окрузі зайняли перше і третє місце відповідно. Сумарно їх рейтинг вдвічі більше, ніж рейтинг Зеленського, який посів тут друге місце.

Навіщо це Тимошенко - нескладно зрозуміти. Їй в парламенті явно не вистачає партнера, щоб бути активною парламентською опозицією. Адже із Вакарчуком особливо каші не звариш, а з Порошенком партнеритись ідеологічно не вигідно.

Щось мені підказує, що Ляшко зможе мобілізувати усі ресурси для перемоги. Принаймні, сили для цього він накопичував довго. І в українському парламенті буде значно веселіше.