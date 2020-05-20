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Зачем у Зеленского разрешили голосовать переселенцам

Александр Кочетков

политический аналитик

20 мая 2020, 06:55публикуется на языке оригинала

Переселенцы хорошо относятся к Зеленскому, но они же могут добавить голосов и пророссийской оппозиции

выборы 2019
ЦИК разрешила переселенцам голосовать по месту фактического проживания / Reuters

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 18 мая приняла новый порядок изменения избирательного адреса, который предоставляет возможность голосовать на местных выборах 2020 года внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания.

Предыдущая власть Порошенко, занимала абсолютно лицемерную позицию псевдопатриотизма, но при этом увеличивала торговлю со страной-агрессором. И так как народ у нас ведётся на пропаганду, среди переселенцев Порошенко и его приближенные позиционировались как ястребы. Поэтому предпринимались всяческие усилия, как, например, преграды в регистрации, чтобы усложнить возможность голосования как переселенцам, так и тем, кто выезжал на заработки и не поддерживал ПАПу.

И это при том, что лишить переселенцев права голосования невозможно по Конституции, поскольку все граждане Украины, независимо от того, где они проживают и находятся в данный момент, должны иметь право голосовать.

Сейчас Зеленский постоянно демонстрирует намерения достижения мира и, в отличие от своего предшественника, как раз у переселенцев он вызывает положительное отношение.

Читайте такжеВ ЦИК поведали, может ли карантин сорвать проведение местных выборовВ Офисе президента понимают, что единственная надежда у партии Слуга народа на ее главный ресурс – Владимира Зеленского. Потому сейчас готовят ряд его инициатив и решений, о которых говорилось еще в начале его избирательной кампании год назад – обсуждают дерегуляцию, что даст прирост голосов со стороны малого и среднего бизнеса, ужесточения борьбы с коррупционерами, что может найти поддержку в широких массах. Потому что все понимают, что Слуга народа – не отдельная партия, а всего лишь парламентский филиал Владимира Зеленского. И чем выше рейтинг самого Зеленского, тем больше голосов получит его партия.

Именно поэтому ЦИК давлением со стороны офиса президента максимально упрощает систему, поскольку власть надеется набрать голоса. В ряде регионов это даст заметный плюс.

Но вместе с тем голосование переселенцев возобновит жесточайшую конкуренцию: голоса умеренно проукраинских переселенцев, скорее всего, отойдут к партии власти, а более радикальные пророссийские, которых менее 30% среди всех переселенцев, будут голосовать за оппозиционные пророссийские силы.

И это, вкупе с экономической ситуацией после коронавируса, в будущем может грозить Слуге народа катастрофой.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

ЦИК местные выборы Слуга народа Владимир Зеленский Александр Кочетков переселенцы
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