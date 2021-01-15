Зачем в США объявили еще один импичмент Трампу

Дональд Трамп / Reuters

Мне кажется, второй за карьеру Трампа импичмент, объявленный вчера Палатой представителей, не повлечёт отрешения президента от должности.

Слишком мало времени, слишком длинная процедура и слишком мало голосов. Сенат выйдет из каникул 19 января, за день до инаугурации Байдена. Это всех устраивает.

Демократов, поскольку нет риска внезапного срыва импичмента, если не хватит голосов. Республиканцев, поскольку не надо будет в последние дни президента публично проходить ещё один тест на лояльность и будоражить своих избирателей.

Существует некая теоретическая возможность продолжить импичмент в Сенате и после инаугурации нового президента, но вопрос законности и возможности такого сценария вызывает споры даже среди американских специалистов в области права.

Но пока что, смысл импичмента лежит больше в идеологической и символической плоскостях.

Как и попытки Дональда Трампа оспорить результаты выборов, бросив тень на легитимность нового президента и справедливость самой системы (что ему отчасти удалось), так и импичмент демократов - это способ уничтожить Дональда Трампа как собирательный образ той Америки, которая, по мнению его оппонентов, должна быть стёрта из анналов истории.

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Импичмент был нужен прежде всего, чтобы закрепить в общественно-политическом дискурсе два важнейших нарратива:

Попытки бороться с истеблишментом обречены на провал. Ломать систему через колено нельзя, а тем более таким способом и под таким идеологическим соусом, какой выбрал Дональд Трамп. Дональд Трамп проиграл, и его идеи опасны для общества и государства, и впредь должны быть порицаемы как социально-культурная аномалия. А это значит, что попытки создать некий "трампистский" партийно-политический проект натолкнутся на высокий стартовый анти-рейтинг и неприятие как минимум части общественности. Трампизм - это маргинальное движение, которое поддерживают лишь сторонники крайне правых и всякие фрики. Демократы являются той силой, которая способна вывести Штаты в условное "светлое будущее", а для этого нужна перестройка. А штурм Капитолия - это конр-реформаторские силы, то, что ждёт Штаты, если перестройка провалится.

Насколько такая тактика является успешной для команды Байдена и его президентства, сложно сказать. Попытки разгромить трампистов автоматически приведут к эскалации, которая тенью ляжет на правление Джо Байдена с самого дня его инаугурации.

Это может осложнить для США процесс урегулирования внутренних разногласий, а также выработку долгосрочного внешнеполитического курса в 2021 году, если постоянно будут проваливаться всё глубже в национальную повестку с каждым новым потрясением типа протестов у Капитолия или летних демонстраций BLM.

Поэтому, Байдену придётся постоянно маневрировать между радикалами в своей команде, жаждущими "поквитаться" с трампистами и вообще республиканцами, и умеренным истеблишментом, в том числе республиканским, чтобы не ввергать систему в состояние перманентной политической борьбы, которая будет играть на руку лишь внешним врагам США.