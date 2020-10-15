Зачем Зеленскому на самом деле нужен опрос

Зеленский может распустить Раду/ УНИАН

Давайте представим себе, что опрос Владимира Зеленского, таки удался, голосов было много, результаты однозначные и теперь у авторов затеи на руках пять четких "наказа" от народа.

Судя по первому вопросу, результаты будут вполне импертивными. И по результатам опроса Офис, очевидно, внесет в Верховную раду соответствующие законопроекты. "Иначе зачем нужен был этот опрос?" - спросят избиратели и будут правы.

А дальше два сценария.

Если Офису удастся организовать соответствующую поддержку своих инициатив, то игра стоила свеч - президент молодец и люди довольны. Если же законопроекты предложенные Офисом будут провалены, это станет прямым ударом по имиджу и влияню главы государства.

Читайте такжеОпрос Зеленского похож на аферуНо такой провал снова порождает два сценария.

Либо президент становится предметом критики и насмешек, но держит удар и, вопреки потере рейтингов, соглашается с волей парламента.

Либо..."отказ депутатов проголосовать за волю народа" становится отличным поводом, чтобы распустить саму Верховную раду.

Думаю, примерно такой сценарий и разрабатывается. Не факт, что следующие досрочные выборы будут более успешными для партии власти, но это хорошая попытка спасти рейтинги главы государства и, возможно, начало подготовки к следующим президентским выборам.