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Западная цивилизация выродилась и больше не способна противостоять варварам

Андрей Головачев

политический эксперт

3 июня 2020, 19:33публикуется на языке оригинала

Её закат совсем близко.

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Роуз Намаюнас и Йоанна Йенджейчек на UFC

Человек в течении своей короткой жизни не в состоянии осознать , что Западная культура деградирует. Для этого надо жить дольше.

Все происходящее вокруг с западным человеком кажется ему естественным. Дикие женские бои без правил он воспринимает как прогресс, как проявление равенства мужчин и женщин, как движение в направлении либерализма , самовыражения и прочей подобной лабуды, которой забили ему голову.

А на самом деле перед нами современные гладиаторские бои гермафродитов, которые собирают сотни тысяч жаждущих отвратительных зрелищ. Это и есть Декаданс Западной культуры.

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Точно также разлагался Древний Рим и оказался не в состоянии противостоять варварам

Хлеба и зрелищ! Афроамериканцы в США требуют хлеба и грабят магазины. А богатые нуждаются во все большем адреналине.

Исламская цивилизация, которая сейчас находится только в фазе варварства, готовится сменить вырождающуюся западно-христианскую цивилизацию. На все про все 30-40 лет

Андрей Головачев новости США UFC ММА
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