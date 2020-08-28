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Как Украина уничтожает свой имидж в глазах иностранцев

Александр Кочетков

политический аналитик

28 августа 2020, 09:24

Запрет въезда иностранным гражданам не повлияет ни на что, кроме того, как нас воспринимает мир.

Украина, граница, пограничник
Из-за коронавируса Украина запретила иностранцам въезд до конца сентября

Решение правительства о запрете въезда иностранцев на 80 процентов – это спонтанная реакция на рост уровня заболеваемости коронавирусом. Кабмин же не может не реагировать, иначе будет понятно, что эта эпидемия - просто выдумки и за ней на самом деле ничего не стоит. Вот они как-то и отреагировали.

Но остальные 20 процентов – это попытка не пустить хасидов. Так как их вроде бы попросили не приезжать (к ним обращался лично Зеленский), но правительство Израиля ответило на эту просьбу уклончиво, потому хасиды ответили, что все равно приедут.

Читайте такжеУкраина борется с коронавирусом бегом по граблямЧестно говоря, правительство Израиля решением украинских коллег будет крайне недовольно. Они очень трепетно относятся к верованиям своих граждан, как и ко всему духовному, даже если они сами не являются сторонниками этого. Нас спасает только то, что у нас сотрудничество с Израилем значительно менее цельное, чем должно быть - потому нас особо и не наказать.

Что касается других стран, то ожидать какой-то бурной реакции тоже не стоит, потому что к нам никто из иностранцев практически не ездит. А для крупных бизнесменов разрешение на въезд, если им это надо, персональное разрешение дадут без проблем. Это символический жест, потому что мы не представляем особого интереса для внешних туристов. Потому ничего страшного в этом нет, кроме того, что имидж страны в очередной раз подпорчен.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

новости Украины коронавирус в Украине Александр Кочетков запрет въезда хасиды
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