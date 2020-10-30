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Зеленский на глазах превращается в узурпатора

Светлана Крюкова

журналист

30 октября 2020, 11:07

Президент решил растоптать украинские право и Конституцию.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / GettyImages

Вчера Зе, то ли в результате волшебного пенделя от западных смотрящих. То ли под эффектом глубокой удовлетворенности от результатов опроса по легализации канабиса. То ли под гнетом глубокой неудовлетворенности по другой линии (будущий генпрокурор выяснит) – решил вдруг стать узурпатором.

Поводом стало позавчерашнее решение Конституционного суда, который ощипал часть норм антикоррупционного законодательства и полномочий импотентного НАПК. Которые почти не беспокоили коррупционеров, так, поглаживали, чувствовавших себя достаточно спокойно, пока эти нормы и полномочия действовали.

Все эти антикоррупционные конторы – НАБУ, НАПК, САП и прочие – получая бешеные зарплаты, были крайне лояльны и спокойно проглатывали мега-коррупцию на высшем уровне (и от бывших, и от нынешних), но были крайне принципиальны и последовательны, преследуя секретаря сельсовета, забывшего внести в декларацию доски для постройки сарая или доход от продажи курицы.

Читайте такжеЗеленский сам дал основание для своего импичмента – юристИ такое положение вещей вполне устраивало гаранта и его окружение.

А тут случилось неожиданное – КС всего за пару недель вначале снес коррупционера Сытника, а теперь и полномочия НАПК.

И знатный юрист по образованию Зеленский решил нанести ответный удар – подать закон, который увольняет весь состав Конституционного суда за "зухвале та безпрецедентне порушення Конституційним Судом України основних засад своєї діяльності та спробу повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні".

Можно по разному относиться и к нынешнему составу КС, и к принимаемым им решениям, но придется дать юристу Зеленскому небольшой правовой ликбез.

Первое. Украина – правовое государство, статья первая Конституции.

До нее вы как гарант Конституции должны были добраться, это в самом начале Основного закона. Это та книжка, на которую вам руку клали во время инаугурации.

Второе. Органы государственной власти (а вы – это орган) ОБЯЗАНЫ действовать только на основании, в рамках полномочий и способом, определённым Конституцией и законами Украины. Это статья 19, до нее вы, скорее всего, не добрались, столько текста ни разу в жизни читать, наверное, не приходилось.

Так вот, эти и другие нормы Конституции не наделяют вас и ваше зеленое моно-большинство правом распускать Конституционный суд в случае, если вам, или вашим хозяевам, или вашим кураторам не понравилось его решение. Каким бы оно ни было.

Читайте такжеРешение КСУ - попытка слить ЗеленскогоНе нравится – апеллируйте.

В правовом поле.

В противном случае – читайте Уголовный кодекс и готовьтесь.

И пост-скриптум.

А результаты местных выборов вам понравились? Так почему бы не внести еще и закон о том, что выборы состоялись и их результаты действительны только там, где ваши слуги взяли устраивающий вас процент?

А ситуация с пандемией Ковид-19 устраивает?

Не хотите внести закон, по которому и все остальные скудные средства, оставшихся в фонде борьбы с эпидемией, будут перенаправлены с медицины на строительство дорог – это же так помогает: вам пиариться, а подельникам - красть?

Владимир Зеленский КСУ НАБУ НАПК Светлана Крюкова новости Украины
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