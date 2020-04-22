УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Главное достижение Зеленского

Александр Кочетков

политический аналитик

22 апреля 2020, 10:02

Владимир Зеленский рискует оказаться в довольно типичной для Украины ситуации, когда общество начинает сначала тихо, а потом громко ненавидеть президента и желать его замены любой ценой (далее - укр.).

зеленский обращение
Через некоторое время Зеленский рискует стать только лицом для видеороликов

Рік тому Зеленський став президентом. Почнемо зі здобутків. Він намагався і намагається бути корисним президентом. Це намагання справді існує, це видно неозброєним оком, це відчуває суспільство. І саме на цьому, на його намаганні бути чесним, порядним, щось намагатися зробити, досягти миру, тримається 44 відсотки його підтримки.

Дуже багато впливають і економічні результати, та жоден президент України вже після року президентства не мав настільки високий рейтинг. Звісно, він і починав з дуже високої цифри, але трохи менше, ніж 50 відсотків за рік після президентства ні в кого не було.

Тобто у нього є певне оточення, принаймні, воно розповідає про певні виконані обіцянки. Наприклад, про зняття депутатської недоторканності, запровадження процедури імпічменту, тощо. Але це не має жодного значення, тому що нікого в світі і в Україні зокрема не цікавлять якісь законопроекти, постанови, якісь формальні виконання чогось.

Читайте такжеНа самом деле проблема не в ЗеленскомУ суспільства завжди є очікування по відношенню до національного лідера, і він або виправдовує їх, або ні. Зеленський головні очікування не виконав.

Перше з них – це зміна політичної корупційно-олігархічної системи. Було очікування, що людина, яка прийде не з політики, яка фактично насміхалася з політиків буде налаштована на руйнацію цієї системи і її заміну на більш чесну, ефективну і прозору. Але цього не відбулося. Не збулися і сподівання того, що Зеленський буде дуже стрімко просуватися до миру. Він, власне, і сам так вважав, що достатньо політичної волі і бажання і все піде само. Але усе виявилося не так, та це намагання досягти миру залишається і підтримує його рейтинг.

Він обіцяв справедливість, зокрема, щодо представників колишньої влади, мародерів, як він сам їх раніше називав. Та насправді усе зараз залишається приблизно так, як і було і ті люди, які за уявленням суспільства повинні були постраждати чи, принаймні, ховатися від правосуддя, залишаються у владі і багато з них не тільки зберегли, а й підвищили свої посади.

Зеленський обіцяв справедливу і чесну економіку, але жодної з помітних корупційних схем, як наприклад, з бурштином, незаконним вивезенням лісу так і не усунули – усі вони залишаються. Також він обіцяв нову якість політиків, та нові політики, яких він залучив до влади, не продемонстрували нових якостей. Навпаки, за півроку вони стали подібні до попередніх політиків – так само відстоюють власні інтереси, застосовують схеми і ллють один на одну бруд із компромату.

Але його особистим досягненням є те, що він залишився таким, який він був. Тобто чесна, порядна людина, не фахівець, який і досі не може керувати такою складною соціально-політичною системою, яку являє собою Україна. І його опоненти звинувачують у корупції саме його оточення, а не особисто Зеленського. Та жити від цього краще не стало.

Читайте такжеЧего не хватает ЗеленскомуІ допоки він у суспільній уяві залишатиметься цією порядною людиною, яка намагається щось змінити, але в нього не виходить, до тих пір його рейтинг буде поступово падати.

Але якщо після карантину він разом з оточенням не вигадають щось, щоб якось пом’якшити післякарантинні проблеми, то рейтинг почне стрімко летіти вниз, почнуться протестні заворушення тих, кому закручують гайки. І якщо економічна політика не стане більш прозорою і більш українською (бо не можна так демонстративно лягати під МВФ), тоді Зеленський ризикує опинитися у досить типовій для України ситуації, коли суспільство починає спочатку тихо, а потім голосно ненавидіти президента і бажати його заміни будь-якою ціною. А за умови того, що він не продемонстрував лідерських якостей, може статися так, що навколо  нього з’являться певні регенти, які керуватимуть країною, а сам Зеленський стане лише портретом для відеороликів.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

Владимир Зеленский президент новости Украины Александр Кочетков
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:57
Когда в Киеве откроют метро: Шмыгаль дал неутешительный прогноз
10:57
Скуби-ду 2020 выходит онлайн: когда смотреть фильм Видео
10:52
"Терпеть эту хреновню": вспененный яростью Соловьев выгнал украинского эксперта Видео
10:43
Предвестник злой болезни: врачи обнаружили новый симптом коронавируса Видео
10:22
Шмыгаль поведал,сколько украинцев бедствуют без денег из-за карантина
10:18
Когда закончится карантин в Украине: в Кабмине назвали "желанный рубеж"
10:02
Главное достижение Зеленского мнение
10:01
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 22 апреля
09:58
Украинцам придется пережить два пика коронавируса - врач Видео
09:28
Коронавирус в Украине 22 апреля: заболевших стало больше еще почти на полтысячи человек
09:11
"Лучше любых сладостей": с чем пить чай Видео
09:06
Коронавирус добьет США зимой Видео
08:55
Чем опасна пандемия коронавируса: в ООН предупредили о страшных последствиях
08:49
Поздравления с Днем секретаря 2020 – картинки, гифки и тексты
08:45
Комаровский объяснил, чего не должно быть в еде младенцев
08:38
Ответит ли Китай за коронавирусный ад мнение
08:32
Самая кровавая стрельба в истории Канады: погибших стало еще больше Видео
08:27
Юбилейный День Земли в 2020 году – зачем и как празднуем
08:17
Гороскоп на 22 апреля всех знаков Зодиака: внутреннее богатство и любовные сюрпризы Видео
07:59
Карантин в Украине: в Кабмине рассказали, когда запустят общественный транспорт
07:33
Коронавирус в Украине: Шмыгаль назвал условия открытия границы
07:04
Поздравления с Днем психолога 2020 – открытки и тексты прикольные
06:54
России осталось недолго: как цены на нефть ломают хребет экономике РФ мнение
06:32
Голая ангел Victoria's Secret развратно изогнулась на пикантном фото
06:09
Гороскоп на завтра: кто станет очень секси, а кого ждут любовные экзамены Видео
05:44
Маникюр 2020 новинки – в моде маникюр одуванчик и разные руки - фото Фото
05:13
"Падение планеты": астролог сказала, кому не избежать перемен
04:47
З Днем ангела Вадима – привітання та листівки феєричні
04:23
В моду из 1950-х пришла женская короткая стрижка итальянка - фото Фото
03:55
"Вареник спалила, потекла": Марьяна Ро взбудоражила интимными фото Фото
03:16
Эксперты рассказали, как правильного готовиться к анальному сексу
02:40
Что можно есть при пневмонии и что категорически нельзя Видео
02:03
Именины Вадима: поздравления с Днем ангела Вадима Фото
01:36
В Украине запрещен: врач рассказал об эффективном методе лечения COVID-19
01:21
22 апреля – какой праздник: с Днем Земли и с Днем секретаря Видео
00:52
Чтобы не заскучали: топ-3 совета, легко разнообразящие секс
00:24
"Слушай, пошел вон!": Соловьев окончательно выгнал украинского политолога из студии Видео
21 апреля, вторник
23:59
Украинцам дали рекомендации по планированию летнего отпуска Видео
23:45
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 21 апреля
23:38
В Кабмине пояснили, как из-за УПЦ МП могут продлить карантин Видео
23:20
Маникюр 2020 новинки: терракотовый маникюр и бирюзовые ногти - фото Фото
23:16
В Киеве воздух стал чище: эксперты дали прогноз на неделю Видео
23:08
Ученые выяснили, у кого из переболевших Covid-19 не вырабатывается иммунитет Видео
22:56
Трамп отменил грин-карты из-за пандемии коронавируса Видео
22:29
Обвал цен на нефть стал позором для России - Financial Times Видео
22:19
Назван необычный способ передачи коронавируса Видео
22:15
Порноактриса из Игры престолов снялась в сексуальном белье Фото
22:00
Названы три источника счастья для человека Видео
21:45
Дешевая нефть не спасет кукурузник "Украина" мнение
21:38
Врач дал важные советы для сердечников во время эпидемии коронавируса Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять