УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Главный вывод из "вышиванкового" скандала с четой Зеленских

Михаил Подоляк

политтехнолог

22 мая 2020, 19:01публикуется на языке оригинала

Ненависть стала неотъемлемой чертой нашего общества.

Елена Зеленская, Владимир Зеленский
Елена и Владимир Зеленский поздравили украинцев с Днем вышиванки/ facebook/olenazelenska

Президентская чета в вышиванках украинского производителя в День этих самых вышиванок. Во многом символический снимок. Етнодім публикует фото у себя на страничке. Их продукция, их клиенты. И?

А чего можно было ожидать в сообществе с сильно искривлённой моралью? Правильно. Только самый настоящий шквал хеллоуинского кошмара, многоэтажных брутальных оскорблений, изощренной нечеловеческой ненависти и децибельного зубовного скрежета.

Короче, всего того, что казалось бы должно было безвозвратно умереть вместе с мрачной "президентской пятилеткой Петра Алексеевича". Той самой, где ненависть стала единственной характеристикой нашего общества. Но нет... 

Кое-кто так и остался во все том же потустороннем мире. Мире, в котором нет ничего человеческого. Но только маниакальная злоба, раздирающая ненависть, обплеванные ядовитой слюной собственные лица, воспалённые зомби-краснотой глаза и бесконечные крики "ненавижу". Я прекрасно понимаю, что подобные массовые социоболезни сразу не уходят. Их приходиться долго и нудно лечить.

Читайте такжеПо следам Порошенко: когда Зеленского раздавит "снежный ком" негативаК сожалению, уже очевидно, что склеить страну не получается. Что легендарные 10% невменяшек, занявших своей ненасытной истерикой 80% медийки, не исправимы. Они по-прежнему хотят, чтобы время остановилось. А лучше, чтобы вернулось вспять. Туда - где опять лучины, "кругом враги", "вишневі садочки", обязательный Томос, гимны по сто пятнадцать раз на дню и массовые принудительные "стройки собачьих будок" для тех, кто в адеквате.

Сейчас - даже хуже. Провалявшись год в ненависти, накручивая друг друга до умопомрачения, ребята готовы просто рвать государство - любым способом. Только чтобы не проиграть окончательно. Не потерять шанс на повтор эпохи тьмы.

Увы, расчеловечивание не имеет пока хороших протоколов лечения. И остановить это тоже пока не получается. Тем более, что для многих из секты социоманьяков уже давно не важны деньги и прочие стимулы - они исключительно добровольно тиражируют ненависть. Наслаждаемся...

Михаил Подоляк вышиванка Владимир Зеленский
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:11
СМИ рассказали, кто заразил Кадырова коронавирусом
19:08
У Ирины Билык умерла мать
19:01
Главный вывод из "вышиванкового" скандала с четой Зеленских мнение
19:00
Убийство Шеремета: Геращенко рассказал, когда результаты следствия уйдут в суд
18:40
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 12 выпуск 22-05-2020 - Финал Видео
18:29
Украина и ЕС пересмотрят Соглашение об ассоциации: В Минэкономики назвали причину
18:29
Баканов обвинил иностранные спецслужбы в дестабилизации Одесской области
18:11
"Олицетворение врага": В Сети разругали бренд вышиванок, в которых сфотографировался Зеленский
17:42
Невероятное спасение выжившего в авиакатастрофе в Пакистане попало на видео Видео
17:23
Эксперт гневно отреагировал на ситуацию в Житомире и призвал к отставке Авакова и Баканова
17:20
Самая эпатажная участница Від пацанки до панянки выпустила песню
17:16
Когда Украина откроет админграницу с захваченным Крымом: названа дата
17:13
Область с худшими показателями по Covid-19 ослабила карантин Видео
16:44
В Украине запустили пассажирские перевозки – но не везде: список областей Видео
16:40
Ветер Любви 2 сезон 9 и 10 серия смотреть онлайн и обзор 22-05-2020 Видео
16:30
Нацгвардейцы вернулись из зоны ООС: появились новые детали расстрела на Житомирщине Видео
16:25
Когда заработают торговые центры: Кличко назвал дату
15:45
Морозные выходные: синоптик сказала, когда потеплеет в Украине Видео
15:37
В Кривом Роге девушка расстреляла из пистолета прокурора
15:35
Расстрел на Житомирщине: что от нас скрывают? мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять