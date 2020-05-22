Главный вывод из "вышиванкового" скандала с четой Зеленских

Елена и Владимир Зеленский поздравили украинцев с Днем вышиванки/ facebook/olenazelenska

Президентская чета в вышиванках украинского производителя в День этих самых вышиванок. Во многом символический снимок. Етнодім публикует фото у себя на страничке. Их продукция, их клиенты. И?

А чего можно было ожидать в сообществе с сильно искривлённой моралью? Правильно. Только самый настоящий шквал хеллоуинского кошмара, многоэтажных брутальных оскорблений, изощренной нечеловеческой ненависти и децибельного зубовного скрежета.

Короче, всего того, что казалось бы должно было безвозвратно умереть вместе с мрачной "президентской пятилеткой Петра Алексеевича". Той самой, где ненависть стала единственной характеристикой нашего общества. Но нет...

Кое-кто так и остался во все том же потустороннем мире. Мире, в котором нет ничего человеческого. Но только маниакальная злоба, раздирающая ненависть, обплеванные ядовитой слюной собственные лица, воспалённые зомби-краснотой глаза и бесконечные крики "ненавижу". Я прекрасно понимаю, что подобные массовые социоболезни сразу не уходят. Их приходиться долго и нудно лечить.

Читайте такжеПо следам Порошенко: когда Зеленского раздавит "снежный ком" негативаК сожалению, уже очевидно, что склеить страну не получается. Что легендарные 10% невменяшек, занявших своей ненасытной истерикой 80% медийки, не исправимы. Они по-прежнему хотят, чтобы время остановилось. А лучше, чтобы вернулось вспять. Туда - где опять лучины, "кругом враги", "вишневі садочки", обязательный Томос, гимны по сто пятнадцать раз на дню и массовые принудительные "стройки собачьих будок" для тех, кто в адеквате.

Сейчас - даже хуже. Провалявшись год в ненависти, накручивая друг друга до умопомрачения, ребята готовы просто рвать государство - любым способом. Только чтобы не проиграть окончательно. Не потерять шанс на повтор эпохи тьмы.

Увы, расчеловечивание не имеет пока хороших протоколов лечения. И остановить это тоже пока не получается. Тем более, что для многих из секты социоманьяков уже давно не важны деньги и прочие стимулы - они исключительно добровольно тиражируют ненависть. Наслаждаемся...