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Зеленский обречен быть авторитарным вождем

Андрей Головачев

политический эксперт

1 сентября 2020, 10:10

Украина не может перейти к парламентаризму.

Зеленский
Украинцам нужен вождь-спаситель/ УНИАН

Все попытки Запада внедрить в Украине парламентскую модель власти, потерпят неудачу. Общество всегда будет всеми силами сопротивляться этому и будет стремиться к режиму личной власти президента. То есть к той форме, при которой украинцы жили столетиями, которую они понимают и которая единственная соответствует их традиционной крестьянской культуре.

Вся политическая история современной Украины это, в сущности, история неудачных попыток Запада разделить в Украине власти и создать парламентскую республику. Напомним, что при Кучме страна жила в жесткой президентской республике в течении 10 лет. Затем произошел первый майдан, результатом которого стало существенное ограничение власти президента и передача многих полномочий парламенту.

Однако Янукович с помощью послушного Конституционного суда с молчаливого одобрения общества, довольно легко снова восстановил в стране авторитарный режим президентской власти.

Читайте такжеЧетыре удара Кремля по миротворческим фантазиям ЗеленскогоНо по глупости своей получил свой майдан. Запад попытался по максимуму использовать Евромайдан для реализации главного принципа парламентской республики - создание силовых и судебных органов, свободных от политического влияния. Органы - НАБУ, САП, ГП, ГБР, полиция - были созданы, но сначала Порошенко коррумпировал вновь созданные органы, а затем их попросту превратили в дерьмо.

Отчаянные попытки Запада разделить в Украине власти, создать независимый от президента парламент, независимые от президента правоохранительные органы после 6 лет усилий закончились оглушительным провалом. Все осталось по-прежнему, действует телефонное право из Офиса президента и общество вполне этим довольно.

Более того, на последних выборах народ показал, что он всеми силами хотел передать всю власть президенту. Никакое разделение властей никому не надо. Народ нашел Вождя-Спасителя, отдав ему всю власть, которую он только может взять.

Во-первых, народ создал однопартийный парламент, полностью подчиненный президенту. Во-вторых, народ потребовал лишить депутатов неприкосновенности, чтобы "эти кровопийцы не мешали народному президенту управлять страной"

Постоянное возвращение Украины к моделям личной власти - это не злая воля Кучмы, Януковича, Порошенко или Зеленского. Они просто обязаны быть авторитарными, подчиняясь требованиям народа.

Дело в том, что наши правоохранительные и судебные органы не в состоянии действовать, подчиняясь только закону.

В этих условиях чтобы в стране был хоть какой то порядок необходимо, чтобы все судебные и силовые органы подчинялись единому центру, иначе будет бардак и хаос. Мы это отчетливо увидели на примере того бардака, который наблюдался в отношениях между НАБУ, САП, ГБР, Прокуратурой и т.д , как обнаглели всякие радикальные формирования, когда президентская власть ослабла. Все правоохранительные, судебные органы и радикалы просто разрывались между олигархическими центрами влияния. Даже американское посольство не удержалось и залезло в их дрязги, что выглядело совсем уже неприлично и потешно.

Читайте такжеДосидит ли Зеленский до конца президентского срокаОбщество все это увидело и справедливо потребовало, чтобы все было снова подчинено только одному лицу - президенту. Народ потребовал ПОРЯДКА, а не правопорядка. Зеленский просто вынужден реализовать волю народа и возвратиться к авторитарной модели власти. Если бы это не сделал, то очень быстро потерял бы доверие общества. Народ назвал бы его "слабаком" и вместо него избрал бы по настоящему сильную руку. Условно говоря, какого- нибудь Киву. Кстати, не исключено, что если Зеленский не будет достаточно убедительными в своем авторитаризме, то именно так и будет.

Вывод: По своей крестьянской культуре, по своему политическому сознанию украинское общество совершенно не готово к парламентской форме власти. Все попытки Запада добиться от украинцев разделения властей на независимые исполнительную, законодательную и судебные власти, потерпят неудачу. Народ будет постоянно сопротивляться этим попыткам и возвращаться к понятной ему централизованой полу-феодальной системе власти. Если Запад будет чересчур упорствовать в своих попытках, то он может нечаянно развалить страну. Благими намерениями, как известно, устлана дорога в ад.

Андрей Головачев Владимир Зеленский новости Украины
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