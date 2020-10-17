Зеленский открывает ящик Пандоры

Зеленский объявил о проведении опроса 25 октября / Reuters

Своим объявлением про опрос в день выборов Владимир Зеленский признался в подготовке преступления - он собирается совершить материальный вклад в особо крупном размере для проведения запрещенной предвыборной агитации в день голосования. Его вклад - это напечатанные непонятно за чей счет опросные листы и работа людей, которые будут проводить опрос в день голосования.

Предвыборная агитация - это любое действие, направленное на побуждение избирателя голосовать за или не голосовать за кандидатов, партию.

В данном случае президент Зеленский совершает действия, направленные на побуждение избирателей голосовать за партию, в предвыборных мероприятиях которой он принимал участие - "Слуга народуа.

Зеленский открывает тем самым ящик Пандоры. Так же как и он, получается может поступить любой мэр в любом городе, огласив о проведении опроса в день голосования за какие-то вопросы городского значения. Или, например, местные советы имеют право принять решения о запрете проведения любых опросов в день выборов неизвестными людьми. Каждый, кто будет проводить подобные мероприятия, фактически должен быть задержан и привлечен к административной ответственности.

Читайте такжеОпрос Зеленского похож на аферуЕго действия - это агония, направленная на то, чтобы хоть как-то привести на избирательные участки чуть больше людей. Но при этом, фактически, он настраивает категорически против себя избирателей всех остальных политических партий. С этим подходом будет совершенно неважно, чем закончатся эти выборы - к завершению года антирейтинг Зеленского будет стремиться к 60-65%.

С таким антирейтингом, с таким количеством людей, которые категорически не доверяют президенту, почти невозможно находиться в легитимном состоянии. Турбулентность начнет зашкаливать.

Что делать с этим будешь, Вова?