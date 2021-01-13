Сывочолый гетьман или "болонка Нуланд" – кто в Украине станет фаворитом Байдена

У Байдена к Порошенко есть немало вопросов / Официальный сайт Президента Украины

Украину на инаугурации президента США Джозефа Байдена официально будет представлять наш посол в Вашингтоне Владимир Ельченко. У многих возникли вопросы – почему посол, а не президент, это обусловлено объективными причинами или обидой Байдена на Зеленского. Однако в серьезной политике понятие обиды попахивает детством. Потому, что бы там не рассказывали порохоботы об обидном для Байдена содержании бесед Зеленского и Трампа, все это – из разряда прикладной конспирологии.

Зеленский занял взвешенную и разумную позицию, когда не стал влезать в американские выборы ни на чьей стороне. И в дальнейшем это сыграет ему на пользу.

На инаугурации Байдена не будет присутствовать не только Зеленский, но и лидеры многих государств. Причины – вполне объективны: во-первых, пандемия коронавируса и карантинные ограничения, во-вторых, чрезвычайная ситуация в Вашингтоне, которую объявил Трамп. Именно поэтому уровень представительства государств на торжествах будет понижен, и мероприятие пройдет в камерном формате.

Потому не стоит делать далеко идущие выводы, исходя из списка приглашенных на инаугурацию. И так очевидно, что команда Байдена куда лучше знакома с украинскими реалиями, чем команда Трампа, и будет принимать более активное участие в нашей судьбе.

Вне всякого сомнения, давление со стороны Госдепа на украинскую власть будет на порядок сильнее, чем при Трампе.

Сходу обозначать рамки и демонстрировать обиду Байден бы точно не стал – подобное поведение свойственно политике постсоветских стран, но не Вашингтону. Обида, если и присутствует там, то уж точно не демонстрируется таким образом.

Читайте такжеКакой будет судьба Украины при БайденеВ любом случае, пока не ясно, на кого новый американский президент будет делать ставку в Украине. Злые языки говорят об Арсении Петровиче (Яценюке, – Ред.), как о "любимой болонке Нуланд", и в неоконсервативных кругах Демпартии США он – безусловный фаворит. Его позиции даже лучше, нежели позиции Петра Порошенко.

Кроме того, достаточно поинтересоваться, какого мнения придерживался господин Кент о заслугах и достоинствах Петра Алексеевича. Да и сам Байден вряд ли забыл, откуда прилетели неприятности по ходу избирательной кампании. Все это – явно не в пользу Порошенко.

Тем не менее, Петр Алексеевич, наверняка, постарается попасть на церемонию инаугурации Байдена – "хоть тушкой, хоть чучелом". Но совершенно очевидно, что это может быть только частный визит.

Раньше приглашение на инаугурацию американского президента можно было купить – на этот раз в условиях сокращенного представительства такой возможности может и не быть.

Читайте такжеКамбэк Яценюка и усиление Порошенко: что значит победа Байдена для УкраиныВ любом случае, Порошенко пока рано радоваться победе Байдена, поскольку у нового американского президента осталось еще немало вопросов к Петру Алексеевичу. Например – каким образом их конфиденциальные разговоры были записаны и оказались в руках недругов (ведь просто так ничего не происходит).

Нужно следить за действиями нового американского руководства. Пока что делать какие-либо выводы о том, кто из украинских политиков будет фаворитом Байдена, и как будут складываться отношения Зеленского и новой американской администрации – рано.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда