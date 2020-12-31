Скандалом с КСУ Зеленский подкладывает свинью всем украинцам

Владимир Зеленский отстранил главу КСУ Тупицкого от должности на два месяца / УНИАН

Конституционный суд (КС) заявил о превышении конституционных полномочий президентом Владимиром Зеленским в указе об отстранении от должности главы КСУ Александра Тупицкого.

Поскольку президент Украины является гарантом Конституции, то к нему выдвигаются очень высокие требования по ее соблюдению. Ему надо было найти способ поставить КС на место, не выходя за рамки Конституции, но вместо этого Зеленский делает прямо противоположные вещи - ссылка на УПК, которой окружение президента аргументировало решение об отстранении, абсолютно никчемна, как если бы они опирались не на закон, а на поваренную книгу.

Последние действия КС также вызывают у политически грамотных людей, мягко говоря, недоумение. Но совершенно очевидно, что указ Зеленского не решает проблемы конституционного кризиса и проблемы восстановления управляемости страны, а наоборот, их усугубляет.

Читайте такжеОтстранение Тупицкого: КСУ ответил на указ Зеленского и выдвинул обвиненияВ данном случае Владимир Александрович делает хуже не только себе, но и всем украинцам. Конечно, Зеленский может дать команду службе госохраны, которая стоит на входах во все госздания, включая КС, не пускать Тупицкого на работу. Но у него есть куча знакомых в политических кругах, как в Украине, так и за рубежом, и такие действия спровоцируют резонанс. Им воспользуются политики, опозиционно настроенные к власти и внешние недруги Украины (например, Россия) получат еще один аргумент против нас и станут повсюду говорить, что в недогосударстве Украина происходит цирк с увольнением судьи КС, что недопустимо ни в одной стране мира.

И в таком контексте это может кончиться потрясениями и переформатированием власти.

Подпись Зеленского под указом, безусловно, может лечь в основу обвинения против него или даже стать основанием для импичмента.

Но пока это - лишь потенциально, так как общеполитический расклад их не предполагает. У нас нет следственной комиссии, нет спецпрокурора, да и сам закон об импичменте как бы есть, но он трудновыполним.

Сработать против Зеленского может другое, а именно - назревание кризиса, в первую очередь, экономического, с ростом тарифов ЖКХ и т. д. Это может накалить обстановку настолько, что народ начнет подниматься на протесты и добиться переформатирования власти, как минимум - досрочных парламентских выборов. Потому что власть чем дальше, тем больше провоцирует информповоды для критики.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда