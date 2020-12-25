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Путем предшественников: почему Зеленский стремительно теряет рейтинг

Сергей Гайдай

Политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком

25 декабря 2020, 10:53

Становится очевидным, что радикальные изменения, которых ожидала Украина и ради которых она активно голосовала за Зеленского, не происходят.

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Зеленский повторяет все ошибки своих предшественников / УНИАН

С того момента, как различные социологические компании начали мерить рейтинг Зеленского начиная с момента его избрания, тренд шел только на снижение. Причина та же, как и у всех других президентов, потому что этот путь проходят все без исключения – декларации, обещания во время выборов не воплощаются, надежды людей не оправдываются.

Становится очевидным, что те радикальные изменения, которых ожидала Украина и ради которых она активно голосовала за Зеленского, а до него – за Порошенко, Януковича или Ющенко, не происходят. Поэтому во времена Януковича против него исходил налоговый Майдан, который был недоволен налоговой политикой, теперь, при Зеленскому – мы видим Фопов. За Януковича полиция избивала протестующих, то же происходит и сейчас. Коррупция тоже по-прежнему остается основной движущей силой государственного аппарата.

Читайте такжеЗеленский вступил в последнюю фазу своего президентстваДаже три базовых вопроса для политики сегодняшнего дня – проблема с агрессией России, постоянный экономический кризис, который не позволяет украинцам жить богато, и справедливое устройство общества, – не решены и даже надежды на их решение при Зеленском нет.

Все это приводит к логическому результату – доверие и рейтинг президента падают, а люди начинают искать альтернативу.

Единственное отличие сейчас в том, что в случае с предыдущими главами государства альтернатива существовала почти с самого начала, потому что это были политики высшего звена, которые конкурировали друг с другом. Но сегодня украинцы не могут ответить, кем можно заменить Зеленского, потому что старые политики стали токсичными.

Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком, специально для Главреда

Петр Порошенко Владимир Зеленский Виктор Ющенко падение рейтинга Сергей Гайдай новости Украины
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