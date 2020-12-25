Путем предшественников: почему Зеленский стремительно теряет рейтинг

Зеленский повторяет все ошибки своих предшественников / УНИАН

С того момента, как различные социологические компании начали мерить рейтинг Зеленского начиная с момента его избрания, тренд шел только на снижение. Причина та же, как и у всех других президентов, потому что этот путь проходят все без исключения – декларации, обещания во время выборов не воплощаются, надежды людей не оправдываются.

Становится очевидным, что те радикальные изменения, которых ожидала Украина и ради которых она активно голосовала за Зеленского, а до него – за Порошенко, Януковича или Ющенко, не происходят. Поэтому во времена Януковича против него исходил налоговый Майдан, который был недоволен налоговой политикой, теперь, при Зеленскому – мы видим Фопов. За Януковича полиция избивала протестующих, то же происходит и сейчас. Коррупция тоже по-прежнему остается основной движущей силой государственного аппарата.

Читайте такжеЗеленский вступил в последнюю фазу своего президентстваДаже три базовых вопроса для политики сегодняшнего дня – проблема с агрессией России, постоянный экономический кризис, который не позволяет украинцам жить богато, и справедливое устройство общества, – не решены и даже надежды на их решение при Зеленском нет.

Все это приводит к логическому результату – доверие и рейтинг президента падают, а люди начинают искать альтернативу.

Единственное отличие сейчас в том, что в случае с предыдущими главами государства альтернатива существовала почти с самого начала, потому что это были политики высшего звена, которые конкурировали друг с другом. Но сегодня украинцы не могут ответить, кем можно заменить Зеленского, потому что старые политики стали токсичными.

Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком, специально для Главреда