Зеленский явно промахнулся с одним вопросом

Зеленский назвал пять вопросов, которые зададут избирателям на выборах

Стало известно о последних трех вопросах в опросе президента Зеленского. Это - сокращение депутатского корпуса до 300 депутатов, использование каннабиса в медицинских целях и вопрос о Будапештском меморандуме.

Последний включили в опросник скорее всего для того, чтобы была тема о внешней политике, но без внутреннего раскола в украинском обществе.

Если оценивать все пять вопросов, то дискуссионными (по которым будет явное различие мнений) являются только два – о создании свободной экономической зоны на Донбассе, и о каннабисе в медицинских целях. По остальным вопросам явно будет доминировать поддержка высказанного предложения.

Самый риторический вопрос – о Будапештском меморандуме. Но для простых избирателей (не особо политизированных) – это и самый сложный вопрос, также как и вопрос о свободной экономической зоне для Донбасса.

Читайте такжеТупая манипуляция: что не так с Зе-опросомТеперь главное – для чего все это? Формально, это – эксперимент с прямой демократией, которая так нравится Владимиру Зеленскому. Но по косвенным признакам, прежде всего в видеообращениях президента Зеленского, решающую роль играет электоральная нагрузка.

Обращение на "ты" - по стилистике наверняка направлено на молодых избирателей, большинство из которых симпатизируют Зеленскому, и которых желательно привлечь на избирательные участки. В своих видеообращениях Владимир Зеленский использует слоган партии "Слуга народа" - "Украина – это ты!".

Разные вопросы обращены к отдельным электоральным группам с различными интересами и позициями. По каннабису это скорее к молодежи (а вот зацепит это их или нет, пока вопрос), по свободной экономической зоне на Донбассе – к сторонникам мирного урегулирования конфликта в этом регионе, по пожизненному заключению за коррупцию в больших масштабах и сокращение депутатского корпуса до 300 депутатов - для тех избирателей, которые настроены популистски и негативно относятся к элитам. Меньше всего на выборы сработает вопрос о Будапештском меморандуме. Электорально он не цепляет.

Прямо президент за "Слугу народа" не агитирует и тем самым закон не нарушает. Но своей партии стремится помочь. А вот насколько это сработает – увидим 25 октября и по результатам выборов.